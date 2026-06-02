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Silent Hill – Townfall komt 24 september 2026

Nieuws 44 Daniel Glavimans 2 juni 2026

De Sony State of Play is bezig en dat betekent dat er weer veel games onze kant op komen. Silent Hill – Townfall komt eraan en vandaag is tijdens het evenement van Sony dan ook echt eindelijk de releasedatum bekendgemaakt!

Tijdens de Sony State of Play komen er altijd met een sneltreinvaart nieuwe games en nieuws en dat valt allemaal op onze website te lezen. Vandaag was ook Capcoms Silent Hill – Townfall te zien en deze game heeft nu ook een releasedatum meegekregen.

Silent Hill – Townfall

Samen met de releasedatum is er ook een nieuwe trailer van het spel uitgekomen. Deze is natuurlijk zoals je gewend bent ook toegevoegd aan het artikel

In de trailer zien we dat Simon Ordell terug is geroepen naar het eiland van St. Amelia om dingen recht te zetten. De stad is alleen omhuld met een dikke laag mist. Natuurlijk weten we dat dit bij Silent Hill foute boel betekent. Hoe dieper Simon speurt in de stad, hoe meer geheimen er gevonden worden.

Tot Slot

Silent Hill – Townfall komt 24 september uit en wanneer je het pre-ordered, krijg je ook nog eens wat bonuscontent. Ga je het halen? Laat het ons weten!

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Daniel Glavimans

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