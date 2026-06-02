Onimusha: Way of the Sword komt uit op 25 september 2026, demo nu speelbaar

Capcom heeft tijdens de State of Play van 2 juni 2026 de releasedatum van Onimusha: Way of the Sword aangekondigd. De game komt uit op 25 september 2026, maar de demo is vanaf vandaag al speelbaar.

De nieuwste gameplaytrailer geeft ons een glimp van Mount Oe Stage en een angstaanjagende baas die ons daar opwacht: Shuten Doji.

Onimusha: Way of the Sword, een volledig nieuw deel in de Onimusha-serie, werpt hoofdpersonage Miyamoto Musashi, drager van de legendarische Oni-gauntlet, in een Kyoto uit de vroege Edo-periode dat wordt belegerd door monsterlijke demonen, bekend als de Genma.

Zoals de trailer al suggereert, staat het zwaaien met je zwaard centraal in Onimusha: Way of the Sword. Je zwaardkunsten worden versterkt door demonische krachten met behulp van je Oni-Gauntlet.

Speel de demo vandaag nog

Vanaf vandaag speel je een gratis demo van de game, die zich afspeelt tijdens de openingsfase van de game. Voortgang uit de demo neem je niet mee naar de volledige game.

Pre-orders

De Deluxe Edition van Onimusha: Way of the Sword bevat de basisgame en de Deluxe Kit (een pakket met diverse Charms die de protagonist kan uitrusten, evenals een outfit en skins om zijn uiterlijk aan te passen).

Daarnaast verschijnt de Premium Deluxe Edition, die alle inhoud van de Deluxe Kit bevat, aangevuld met de Premium Kit (een pakket met outfits voor je allies, extra skins om je uiterlijk te wijzigen en een digitale soundtrack voor gebruik in de game).

Wie de Deluxe Edition of Premium Deluxe Edition pre-ordert, ontvangt bovendien een exclusieve extra Charm en een uniek uiterlijk voor je zwaard. Daarbovenop krijg je ook alle standaard pre-orderbonussen.