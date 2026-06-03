No Rest for the Wicked komt in oktober naar PS5

De game combineert intense Souls-like gevechten met een handgemaakte wereld vol geheimen, uitdagende vijanden en krachtige eindbazen. Volgens Moon Studios wilden de ontwikkelaars geen simpele imitatie van het genre maken, maar een rauwere en meer meeslepende actie-RPG waarin elke aanval en ontdekking impact heeft.

De PS5 versie krijgt meer dan 100 uur aan content, nieuwe wapens, extra gebieden om te verkennen en een volledig vernieuwd class systeem. Spelers kunnen het avontuur alleen beleven of samen met vrienden in co-op. Bekijk de nieuwe trailer voor Rest for the Wicked hier beneden.