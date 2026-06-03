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No Rest for the Wicked komt in oktober naar PS5

Nieuws 53 Malvin Schuivens 3 juni 2026

no rest for the wicked

No Rest for the Wicked komt in oktober dit jaar nog naar de Playstation 5. Dat kondigt Sony aan tijdens de nieuwe State of Play van 2 juni 2026. Dit komt samen met de 1.0 aankondiging.

De game combineert intense Souls-like gevechten met een handgemaakte wereld vol geheimen, uitdagende vijanden en krachtige eindbazen. Volgens Moon Studios wilden de ontwikkelaars geen simpele imitatie van het genre maken, maar een rauwere en meer meeslepende actie-RPG waarin elke aanval en ontdekking impact heeft.

De PS5 versie krijgt meer dan 100 uur aan content, nieuwe wapens, extra gebieden om te verkennen en een volledig vernieuwd class systeem. Spelers kunnen het avontuur alleen beleven of samen met vrienden in co-op. Bekijk de nieuwe trailer voor Rest for the Wicked hier beneden.

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About the author

Malvin Schuivens

Gaming journalist met een zwak voor alles wat groots, meeslepend en een beetje duister is. Mijn hart ligt bij MMORPG’s—eindeloze werelden vol lore, grind en epische avonturen waar ik met plezier in verdwijn. Maar ook fantasy en souls-like games weten me keer op keer te grijpen. Naast gamen ben ik een enorme hardware-peripheral fanaat, met een bijzondere obsessie voor toetsenborden. Ik kijk daar net zo kritisch naar als naar een lastige boss fight. Daarnaast ga ik graag in gesprek met ontwikkelaars en duik ik regelmatig in interviews om de verhalen achter de games, films of sterren naar boven te halen.

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