Stuntman: Hollywood, een revival na bijna 20 jaar afwezigheid

Na bijna 20 jaar keert de Stuntman-serie terug met een nieuwe titel Stuntman: Hollywood. Met inspiratie uit verschillende films, games en andere cult classics bouwt de serie voort.
In de Stuntman games draait het volledig om het werk van een stuntman en combineert de snelheid van arcade‑racers met de chaos van crashes en de precisie die bij echte stunts komt kijken. Elke speelt zich af op een een filmset: je scheurt richting ramps die in post-production worden weggewerkt, ontwijkt explosies en probeert die ene perfecte take te halen voordat de regisseur “Cut!” roept.
Je bestuurt verschillende voertuigen — van sportwagens tot motoren, SUV’s en zelfs een schoolbus — en elk filmproject bestaat uit meerdere episodes met unieke levels, voertuigen en gameplaytwists.
Het is nog niet bekend wanneer Stuntman: Hollywood uitkomt, wél kun je hem nu al wishlisten op jouw platform naar keuze. — Bekijk ook ander State of Play nieuws, zoals: Silent Hill: Townfall release datum.
Binnen de bloeiende wereld van elektronisch entertainment is intheGame een waardevolle speler. Sinds de oprichting in 2011 heeft het platform zich ontwikkeld tot een toonaangevende community binnen de gaming- en entertainmentsector, gedreven door een sterke passie voor actueel nieuws en boeiende content.
intheGame zoekt jou
Ben jij geïnteresseerd in het versterken van ons team? Dan zijn we op zoek naar jou!
Be the first to leave a comment