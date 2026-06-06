Nieuwe Soulframe gameplay onthuld tijdens Summer Game Fest 2026

Nieuws 12 Malvin Schuivens 6 juni 2026
Tijdens de Summer Game Fest-livestream heeft ontwikkelaar Digital Extremes een gloednieuwe trailer getoond van Soulframe, de nieuwe MMO van de makers van Warframe. De trailer biedt een nieuwe blik op de mysterieuze wereld van Alca en introduceert een opvallende nieuwe stem van de actrice Jennifer English, bekend van onder meer Baldur’s Gate 3.
Waar Warframe bekendstaat om zijn snelle sci-fi actie, kiest Soulframe voor een totaal andere richting. De game draait om thema’s als natuur, herstel en spiritualiteit, waarbij spelers een beschadigde wereld proberen te genezen van de gevolgen van corruptie en industrialisatie. In de open wereld van Alca nemen spelers de rol aan van een held die de erfenis van zijn voorouders draagt. Door de krachten van Courage, Spirit en Grace te omarmen, trekken spelers eropuit om het land te herstellen en de gevallen beschermers van de natuur, de zogenaamde Omen Beasts, te redden van hun corruptie.
Hoewel de nieuwe trailer meer van de wereld, sfeer en personages laat zien, blijft een definitieve releasedatum voorlopig uit. Soulframe bevindt zich nog altijd in actieve ontwikkeling en Digital Extremes heeft nog geen tijdlijn gegeven voor een volledige lancering.
We kregen vandaag meer MMO nieuws, van onder andere AION 2 en Guild Wars 3.
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MMO Soulframe summer game fest Warframe
About the author
Gaming journalist met een zwak voor alles wat groots, meeslepend en een beetje duister is. Mijn hart ligt bij MMORPG’s—eindeloze werelden vol lore, grind en epische avonturen waar ik met plezier in verdwijn. Maar ook fantasy en souls-like games weten me keer op keer te grijpen. Naast gamen ben ik een enorme hardware-peripheral fanaat, met een bijzondere obsessie voor toetsenborden. Ik kijk daar net zo kritisch naar als naar een lastige boss fight. Daarnaast ga ik graag in gesprek met ontwikkelaars en duik ik regelmatig in interviews om de verhalen achter de games, films of sterren naar boven te halen.
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