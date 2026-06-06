Nieuwe Soulframe gameplay onthuld tijdens Summer Game Fest 2026

Tijdens de Summer Game Fest-livestream heeft ontwikkelaar Digital Extremes een gloednieuwe trailer getoond van Soulframe, de nieuwe MMO van de makers van Warframe. De trailer biedt een nieuwe blik op de mysterieuze wereld van Alca en introduceert een opvallende nieuwe stem van de actrice Jennifer English, bekend van onder meer Baldur’s Gate 3.

Waar Warframe bekendstaat om zijn snelle sci-fi actie, kiest Soulframe voor een totaal andere richting. De game draait om thema’s als natuur, herstel en spiritualiteit, waarbij spelers een beschadigde wereld proberen te genezen van de gevolgen van corruptie en industrialisatie. In de open wereld van Alca nemen spelers de rol aan van een held die de erfenis van zijn voorouders draagt. Door de krachten van Courage, Spirit en Grace te omarmen, trekken spelers eropuit om het land te herstellen en de gevallen beschermers van de natuur, de zogenaamde Omen Beasts, te redden van hun corruptie.

Hoewel de nieuwe trailer meer van de wereld, sfeer en personages laat zien, blijft een definitieve releasedatum voorlopig uit. Soulframe bevindt zich nog altijd in actieve ontwikkeling en Digital Extremes heeft nog geen tijdlijn gegeven voor een volledige lancering.

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