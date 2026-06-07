Castlevania: Belmont’s Curse verschijnt 15 oktober 2026

Nieuws 3 Malvin Schuivens 7 juni 2026
Castlevania: Belmont’s Curse werd een tijdje terug aangekondigd, maar krijgt nu een nieuwe trailer mét releasedatum van 15 oktober 2026.
Je speelt als Rose Belmont en zult meerdere Castlevania personages en antagonisten tegen het lijf lopen. Het verhaal speelt zich af in 1499, waar een nieuwe line van de Belmont-familie het opneemt tegen duistere monsters die Parijs teisteren. Met Rose verkennen spelers een grote, onderling verbonden wereld vol geheimen, uitdagende vijanden en klassieke Castlevania-sfeer
1499. Paris is engulfed as monstrous creatures suddenly emerge from the shadows.
Armed with the legendary holy whip, the Vampire Killer, Trevor Belmont’s successor ventures into the burning streets and the looming castle to hunt down the beasts.
Will she succeed in saving Paris from devastation…?
Tagged as:
belmont's curse Castlevania releasedatum Xbox
About the author
Gaming journalist met een zwak voor alles wat groots, meeslepend en een beetje duister is. Mijn hart ligt bij MMORPG’s—eindeloze werelden vol lore, grind en epische avonturen waar ik met plezier in verdwijn. Maar ook fantasy en souls-like games weten me keer op keer te grijpen. Naast gamen ben ik een enorme hardware-peripheral fanaat, met een bijzondere obsessie voor toetsenborden. Ik kijk daar net zo kritisch naar als naar een lastige boss fight. Daarnaast ga ik graag in gesprek met ontwikkelaars en duik ik regelmatig in interviews om de verhalen achter de games, films of sterren naar boven te halen.
Binnen de bloeiende wereld van elektronisch entertainment is intheGame een waardevolle speler. Sinds de oprichting in 2011 heeft het platform zich ontwikkeld tot een toonaangevende community binnen de gaming- en entertainmentsector, gedreven door een sterke passie voor actueel nieuws en boeiende content.
Ben jij geïnteresseerd in het versterken van ons team?
Dan zijn we op zoek naar jou!
Please login or subscribe to continue.
No account? Register | Lost password✖
Are you sure you want to cancel your subscription? You will lose your Premium access and stored playlists.✖
Be the first to leave a comment