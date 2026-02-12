Castlevania Belmont’s Curse aangekondigd voor 2026

Konami laat enorm veel toffe spulletjes zien tijdens Sony’s nieuwe State of Play en de 40e verjaardag van Castlevania wordt gevierd met een nieuwe game genaamd Belmont’s Curse. Een game die 2.5D zal zijn en er enorm stijlvol uitziet. Ook lijkt deze game enorm op de stijl van de Netflix Anime.
Castlevania is altijd een geliefde franchise geweest en fans vroegen zich af wat Konami in petto zou hebben voor de 40e verjaardag van de franchise. Nou, een volledig nieuwe game genaamd Belmont’s Curse dus!
De game speelt zich af in 1499 in Parijs, een stad die aangevallen wordt door schaduw monsters. Jij speelt als ‘The Vampire Killer’ en als opvolger van Trevor Belmont om het kwaad te stoppen. Al weten we dat het stoppen van dit kwaad in deze franchise zowaar onmogelijk is. Maar alle Belmont generaties meekrijgen blijft een fantastisch gevoel.
”Set 23 years after Castlevania Dracula’s Curse – follow a young Belmont’s jouney in an all new 2D Action-Exploration title from KONAMI, Evil Empire and Motion Twin, will be released in 2026!”
Naast deze nieuwe Castlevania zien we nog iets unieks, namelijk Project Windless!
Hi! Ik ben Malvin! Fanatiek gamer en eeuwig kind. MMO's is waar het allemaal begon, maar tegenwoordig gebruik ik mijn rukbunker ook wel voor een lekker potje Rainbow Six Siege of Apex Legends. Buiten de games ben ik altijd in voor een toffe serie of film.
Binnen de bloeiende omgeving van elektronisch entertainment is intheGame een waardevolle entiteit en een integraal onderdeel van het dynamische ecosysteem van iTGmedia. Sinds zijn oprichting heeft intheGame zich gevestigd als een toonaangevende gemeenschap binnen de wereld van gaming en elektronisch amusement, gedreven door een passie voor het delen van actueel nieuws en boeiende content.
intheGame zoekt jou
Ben jij geïnteresseerd in het versterken van ons team? Dan zijn we op zoek naar jou!
Be the first to leave a comment