Senua onthuld op Xbox Showcase, en het is geen Hellblade 3

Tijdens de Xbox Games Showcase van vannacht heeft Ninja Theory een gloednieuwe game onthuld rondom hun iconische krijger. De game heet simpelweg Senua, en hoewel veel mensen rekenden op Hellblade 3, is dit nadrukkelijk iets anders. Volgens Xbox Wire mikt de studio dit keer op een veel bredere en uitgebreidere action-adventure ervaring. En als ik heel eerlijk ben, dit is precies de game waar ik in mijn Hellblade II review stiekem op hoopte.



Voor wie het gemist heeft: ik gaf Senua’s Saga: Hellblade II destijds een 8 van de 10. Een indrukwekkende, cinematische ervaring die zijn voorganger op vrijwel elk vlak overtrof. Maar ik sloot die review wel af met een duidelijke kanttekening. Ninja Theory mocht in een potentieel vervolg vooral op het gebied van worldbuilding en schaal flink meer uitpakken, zodat de franchise zich eindelijk kon meten met giganten als God of War en The Last of Us. En laat dat nou precies zijn wat Senua belooft te gaan doen.

Waarom dit Senua heet en geen Hellblade 3

Studiohoofd Dom Matthews legde in een uitgebreid interview met Xbox Wire uit dat de simpele titel Senua bewust gekozen is om aan te geven dat dit iets fris en nieuws is. Hij omschrijft het als een out-and-out action-adventure game, een gedurfde nieuwe stap voor zowel het personage als de studio. De kern van wat Hellblade altijd zo bijzonder maakte – het intieme verhaal, de hoge productiewaarde en die doelgerichte reis, blijft behouden. Maar daar bovenop komt nu veel meer agency en gameplay.

Het mooiste is dat Matthews letterlijk bevestigt wat ik twee jaar geleden al schreef. Hij vertelde dat hij veel tijd heeft besteed aan het uitpluizen van user reviews en forums, en dat de overweldigende feedback was dat mensen de presentatie, het verhaal, de toon en de sfeer geweldig vonden, maar dat ze Senua op een dieper niveau wilden kunnen ervaren, met meer gameplay en meer agency. Dat is bijna een-op-een wat ik in mijn eigen review aankaartte, dus het voelt extra goed om te zien dat de studio die handschoen nu oppakt.

Ninja Theory gokt alles op Senua

Een van de meest opvallende details uit het interview is dat de volledige studio, alle 85 mensen, voor het eerst in meer dan twaalf jaar aan één enkel project werkt. De laatste keer dat dat gebeurde was tijdens de ontwikkeling van DmC: Devil May Cry. Voor wie de geschiedenis van Ninja Theory kent, is dat veelzeggend, want juist die action-adventure expertise uit games als DmC, Enslaved en Heavenly Sword vormt nu de basis voor Senua.

Die focus heeft wel een prijs gehad. Matthews bevestigde namelijk dat Project Mara, de eerder aangekondigde horror titel van de studio, volledig is geschrapt. Een zware beslissing, zo gaf hij toe, maar genomen om alle 85 creatieven samen te kunnen laten werken aan het waarmaken van het potentieel van Senua. Dat is een flinke gok, maar het laat ook zien hoeveel vertrouwen de studio in dit project heeft.

De combat van Senua draait om tactische keuzes

Waar Hellblade 2 nog draaide om die intieme een-tegen-een gevechten, zien we Senua nu meerdere vijanden tegelijk aanpakken. Het sleutelwoord voor Ninja Theory is “tactical choice”. Je bepaalt zelf hoe je een gevecht ingaat, of je vijanden stealthy besluipt of er juist vol op instormt, en zelfs of je het gevecht überhaupt wilt aangaan. In mijn review noemde ik de combat van Hellblade II nog de meest cinematische die ik ooit had gezien, maar tegelijk ook vrij simpel met enkel blokken, parryen, slaan en een heavy hit. Dat probleem lijkt nu volledig aangepakt.

Senua krijgt namelijk een veel breder en dieper wapenarsenaal. Denk aan een long axe, een short axe, dual wielding van wapens en zelfs de mogelijkheid om wapens te werpen. Je kunt wapens van vijanden afpakken en ze in het moment gebruiken, bijvoorbeeld een bijl oppakken om een vijand op afstand uit te schakelen. Matthews vertelde zelfs lachend dat hij het heerlijk vindt om een brandende toorts van een vijand te pakken en die vervolgens in hun gezicht te rammen. Daarnaast krijgt Senua speciale Focus Abilities, waaronder een kracht om de realiteit te verbrijzelen. Die kun je inzetten voor crowd control tijdens gevechten met meerdere vijanden, of om nieuwe ruimtes in de wereld te ontgrendelen. En als kers op de taart belooft de studio fantastische boss fights, iets wat de Hellblade games tot nu toe nooit echt hadden.

Een Senua wereld die twee keer zo groot is als Hellblade II

Dit is voor mij persoonlijk het meest interssante deel. In mijn Hellblade II review schreef ik dat de prachtige IJslandse landschappen vaak ook wat leeg aanvoelden, en dat Ninja Theory grootser moest durven denken. Welnu, de map van Senua is volgens Matthews ongeveer twee keer zo groot als die van Hellblade II. Het is een enkele, onderling verbonden wereld waar je doorheen reist. Belangrijk om te benadrukken: het is geen open world game, maar een lineair verhaal verteld via een map vol met elkaar verbonden locaties.

De gameplay is volgens de studio ongeveer gelijk verdeeld over combat, traversal en puzzels. Dat is een hele andere balans dan voorheen. De traversal zelf wordt vrijer en snapper, met hogere bewegingssnelheid en veel meer verticaliteit. Je gaat dus aanzienlijk meer klimmen, springen en vaulten dan in de eerdere games. En exploratie wordt beloond. Matthews gaf een mooi voorbeeld van een ogenschijnlijk onbelangrijke, vreemd gevormde boom aan het begin van de game, waar Senua later een nieuw geloof omheen ontwikkelt, waardoor die boom een speciale kracht krijgt om een nieuw deel van de wereld te ontsluiten. Precies dat soort perceptie wordt beloond, gezien door de lens van Senua haar psychose.

Het verhaal van Senua speelt zich af in het vagevuur

Qua verhaal speelt Senua zich af na de gebeurtenissen van zowel Hellblade als Hellblade 2. Dit keer bevindt onze Keltische krijger zich in haar eigen visie van het vagevuur, een visie die is vormgegeven als het thuisland van haar jeugd. In zekere zin keert ze dus terug naar huis. Ze zit gevangen tussen leven en dood, op zoek naar het hiernamaals om herenigd te worden met de mensen van wie ze hield en die ze verloren heeft. Haar overtuiging is dat ze door de wonden van haar leven te helen de vrede kan vinden die de poort naar het hiernamaals opent.

Een terugkerend motief in de trailer is een golf van goud die Senua lijkt te willen verzwelgen. Volgens Matthews staat dat goud voor een verraderlijke, maar prachtige kracht die niet alleen dreigt te wissen waar Senua in gelooft, maar ook datgene is wat ze zelf dreigt te worden. Een intrigerend thema dat perfect past bij de psychologische diepgang waar deze franchise om bekendstaat. En fijn detail, hoewel terugkerende fans veel bekende personages en thema’s zullen herkennen, is de game volgens de studio nadrukkelijk ook toegankelijk voor nieuwe spelers.

Wanneer en waar kun je Senua spelen?

Senua verschijnt in 2027 op Xbox Series X/S, PC, cloud en day one in Game Pass, met Xbox Play Anywhere ondersteuning. Daarnaast komt de game ook naar Steam en, net als Hellblade II destijds, naar de PlayStation 5. Dat Microsoft zijn games inmiddels zo breed uitbrengt, blijft noemenswaardig, en PlayStation bezitters die Senua’s verhaal willen vervolgen kunnen alleen maar blij zijn.

De relatief korte tijd tussen Hellblade II uit mei 2024 en Senua in 2027 is volgens Matthews een bewuste keuze. Niet om iets te haasten, maar omdat de studio simpelweg games wil blijven shippen nu ze de technologie, de pipelines en het complete team op orde hebben. We zagen vannacht meer Xbox titels langskomen, waaronder de nieuwe gameplay van Metro 2039, maar Senua was zonder twijfel een van de meest verrassende onthullingen. Ik schreef twee jaar geleden dat Ninja Theory intern nog een weg te gaan had om hun volledige potentie waar te maken. Met Senua lijken ze die weg nu eindelijk in te slaan, en ik kan niet wachten om te zien of ze de belofte waarmaken.

Kijk jij uit naar Senua, of had je toch liever een rechttoe rechtaan Hellblade 3 gezien? Senua verschijnt in 2027 voor Xbox Series X/S, PS5 en PC, met een day one launch op Game Pass. Laat het ons weten in de reacties hieronder!