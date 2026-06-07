Nieuwe uitbreiding voor DOOM: The Dark Ages

Na meer dan een jaar na release krijgt DOOM: The Dark Ages eindelijk een uitbreiding voor campaign.

DOOM: The Dark Ages – Revelations is een nieuwe uitbreiding die de Slayer in een soort demonisch purgatorium dropt, waar hij half‑gebroken moet vechten om weer op te staan. Het verhaal draait om een mysterieuze bondgenoot die hem door zijn eigen duistere herinneringen leidt, terwijl een goddelijke nachtmerrie op de achtergrond sterker wordt. De vibe is rauw, snel en nóg duisterder dan de hoofdgame.

De uitbreiding voegt nieuwe levels toe die meer variatie brengen: intensere arena’s, grotere puzzelstukken en verborgen kamers die je belonen als je even van het pad afwijkt. Het nieuwe wapen, de Chain Spear, verandert de flow van gevechten doordat je vijanden naar je toe kunt trekken of jezelf juist naar voren kunt slingeren, wat de combat nog agressiever maakt.

Daarnaast krijgt de Ripatorium‑modus een flinke update met nieuwe demonen, extra maps en verbeterde opties om je eigen uitdagingen te bouwen. Wie Revelations uitspeelt, krijgt daarbovenop nog extra content voor deze modus. De uitbreiding is los te koop, maar zit ook inbegrepen bij de Premium Edition van The Dark Ages.

De uitbreiding is vanaf 7 juli 2026 speelbaar op alle platformen!

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