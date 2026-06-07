Persona 4 Revival komt uit op 18 februari 2027

Tijdens de Xbox Showcase van juni 2026 is de releasedatum van Persona 4 Revival bekendgemaakt. De game komt officieel uit op 18 februari 2027. We zien vandaag ook eindelijk de eerste echte gameplaybeelden.

Persona 4 Revival is een remake van Persona 4 (Golden). Het volgt de trend van Persona-remakes die Atlus aftrapte met Persona 3 Reload. Hier beneden hebben we de nieuwste trailer voor je en ook de releasedatum: 18 februari 2027.

De remake van Persona 4 komt uit op de PlayStation 5, PC en Xbox Series X|S. De game is ook vanaf dag één speelbaar op Game Pass.