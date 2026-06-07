Persona 4 Revival komt uit op 18 februari 2027

Tijdens de Xbox Showcase van juni 2026 is de releasedatum van Persona 4 Revival bekendgemaakt. De game komt officieel uit op 18 februari 2027. We zien vandaag ook eindelijk de eerste echte gameplaybeelden.
Persona 4 Revival is een remake van Persona 4 (Golden). Het volgt de trend van Persona-remakes die Atlus aftrapte met Persona 3 Reload. Hier beneden hebben we de nieuwste trailer voor je en ook de releasedatum: 18 februari 2027.
De remake van Persona 4 komt uit op de PlayStation 5, PC en Xbox Series X|S. De game is ook vanaf dag één speelbaar op Game Pass.
Binnen de bloeiende wereld van elektronisch entertainment is intheGame een waardevolle speler. Sinds de oprichting in 2011 heeft het platform zich ontwikkeld tot een toonaangevende community binnen de gaming- en entertainmentsector, gedreven door een sterke passie voor actueel nieuws en boeiende content.
intheGame zoekt jou
Ben jij geïnteresseerd in het versterken van ons team? Dan zijn we op zoek naar jou!
Be the first to leave a comment