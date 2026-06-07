Wo Long 2: Wings of Ember aangekondigd – Komt ook naar Switch 2

Wo Long: Fallen Dynasty was een afstapje van Nioh voor Team Ninja. De game werd aardig ontvangen en binnen onze redactie zitten een aantal fans, waaronder ondergetekende. Xbox kondigt nu aan dat deze game een tweede deel krijgt genaamd Wings of Ember.
Waar Nioh en Wo Long toch wel echt verschillen, lijken ze ook wel op elkaar. Dus in het begin van deze trailer dachten we eigenlijk dat we een Nioh 3 DLC gingen krijgen. Maar, toch blijkt het een nieuwe Wo Long te zijn. Check de trailer voor Wings of Ember hier beneden!
Wolong 2 zal in early 2027 verschijnen en komt verrassend genoeg ook naar de Nintendo Switch 2. Maar, daarnaast ook naar PC, Xbox Series en PlayStation 5!
Gaming journalist met een zwak voor alles wat groots, meeslepend en een beetje duister is. Mijn hart ligt bij MMORPG’s—eindeloze werelden vol lore, grind en epische avonturen waar ik met plezier in verdwijn. Maar ook fantasy en souls-like games weten me keer op keer te grijpen.
Naast gamen ben ik een enorme hardware-peripheral fanaat, met een bijzondere obsessie voor toetsenborden. Ik kijk daar net zo kritisch naar als naar een lastige boss fight. Daarnaast ga ik graag in gesprek met ontwikkelaars en duik ik regelmatig in interviews om de verhalen achter de games, films of sterren naar boven te halen.
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