Wo Long 2: Wings of Ember aangekondigd – Komt ook naar Switch 2

Wo Long: Fallen Dynasty was een afstapje van Nioh voor Team Ninja. De game werd aardig ontvangen en binnen onze redactie zitten een aantal fans, waaronder ondergetekende. Xbox kondigt nu aan dat deze game een tweede deel krijgt genaamd Wings of Ember.

Waar Nioh en Wo Long toch wel echt verschillen, lijken ze ook wel op elkaar. Dus in het begin van deze trailer dachten we eigenlijk dat we een Nioh 3 DLC gingen krijgen. Maar, toch blijkt het een nieuwe Wo Long te zijn. Check de trailer voor Wings of Ember hier beneden!

Wolong 2 zal in early 2027 verschijnen en komt verrassend genoeg ook naar de Nintendo Switch 2. Maar, daarnaast ook naar PC, Xbox Series en PlayStation 5!