Review | EPOMAKER GX1

Laten we beginnen bij misschien wel het belangrijkste onderdeel van iedere moderne gamingheadset: de draadloze prestaties.

De GX1 maakt gebruik van een speciale 2.4GHz draadloze verbinding via een USB-dongle. Volgens EPOMAKER is deze verbinding ontworpen voor een stabiele en storingvrije ervaring met bijzonder lage latency.

Waar Bluetooth soms vertraging kan introduceren tussen beeld en geluid, levert de 2.4GHz-modus precies wat fanatieke gamers zoeken: directe respons. In competitieve shooters zoals Call of Duty, Counter-Strike of Apex Legends is timing essentieel. Voetstappen, herlaadgeluiden en schoten moeten exact synchroon lopen met wat er op het scherm gebeurt.

Hier laat de GX1 een uitstekende indruk achter. De verbinding blijft stabiel, zelfs wanneer meerdere draadloze apparaten actief zijn in dezelfde ruimte. Tijdens langere testsessies zijn er nauwelijks wegvallende signalen of merkbare onderbrekingen. Volgens beschikbare specificaties opereert de GX1 met een latency van ongeveer 25 milliseconden via de 2.4GHz-verbinding.