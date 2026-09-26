Review | EPOMAKER GX1

HardwareReviews 2 Sam van de Ven 26 september 2026
De EPOMAKER GX1 maakt direct een verrassend nette eerste indruk. Waar veel gamingheadsets binnen het budgetsegment kiezen voor overdreven agressieve lijnen, scherpe hoeken en dergelijke, houdt EPOMAKER het relatief beheerst.
De headset beschikt over een over-ear ontwerp met grote oorschelpen en RGB-verlichte details aan de buitenzijde. De verlichting geeft de GX1 een moderne gaminguitstraling zonder dat het geheel kinderachtig oogt.
Wat direct opvalt is het open-back ontwerp. Dat zie je zelden binnen deze prijsklasse. De meeste gamingheadsets kiezen juist voor gesloten oorschelpen om maximale isolatie te bieden. EPOMAKER bewandelt hier een ander pad en probeert een ruimtelijkere geluidsbeleving neer te zetten. Het resultaat is een headset die direct zijn eigen identiteit heeft.
Laten we beginnen bij misschien wel het belangrijkste onderdeel van iedere moderne gamingheadset: de draadloze prestaties.
De GX1 maakt gebruik van een speciale 2.4GHz draadloze verbinding via een USB-dongle. Volgens EPOMAKER is deze verbinding ontworpen voor een stabiele en storingvrije ervaring met bijzonder lage latency.
Waar Bluetooth soms vertraging kan introduceren tussen beeld en geluid, levert de 2.4GHz-modus precies wat fanatieke gamers zoeken: directe respons. In competitieve shooters zoals Call of Duty, Counter-Strike of Apex Legends is timing essentieel. Voetstappen, herlaadgeluiden en schoten moeten exact synchroon lopen met wat er op het scherm gebeurt.
Hier laat de GX1 een uitstekende indruk achter. De verbinding blijft stabiel, zelfs wanneer meerdere draadloze apparaten actief zijn in dezelfde ruimte. Tijdens langere testsessies zijn er nauwelijks wegvallende signalen of merkbare onderbrekingen. Volgens beschikbare specificaties opereert de GX1 met een latency van ongeveer 25 milliseconden via de 2.4GHz-verbinding.
Dat is meer dan snel genoeg voor praktisch alle gamingtoepassingen. Een van de redenen waarom EPOMAKER GX1 in zijn prijsklasse dit een zeer aantrekkelijke headset.
Voor pc-gamers is dat goed nieuws, maar ook consolegebruikers profiteren ervan. De headset ondersteunt de 2.4GHz-dongle op PlayStation 4, PlayStation 5, Nintendo Switch, pc en Mac. De XBOX gebruikers hebben hier wel het nakijken bij, daar zal toch een bedraade verbinding nodig zijn.
Een van de sterkste eigenschappen van de GX1 is de aanwezigheid van drie verschillende verbindingsmogelijkheden.
Er kan gekozen worden uit:
Dat klinkt eenvoudig, maar in de praktijk verhoogt dit de bruikbaarheid enorm.
Overdag gebruik je hem misschien aan je gaming-pc via de dongle. Vervolgens schakel je probleemloos over naar Bluetooth voor muziek op je smartphone. Is de batterij uiteindelijk leeg, dan sluit je simpelweg de audiokabel aan en speel je verder, we willen geen game (lange) onderbrekingen natuurlijk. Deze flexibiliteit maakt de GX1 aantrekkelijk voor gamers die één headset voor meerdere apparaten willen gebruiken.
Bij gamingheadsets kan virtueel surroundgeluid soms een hit-or-miss verhaal zijn. Sommige fabrikanten gebruiken agressieve softwaretrucs die het geluid onnatuurlijk maken. Bij de GX1 blijkt de implementatie redelijk overtuigend. Tijdens competitieve games wordt het gemakkelijker om richtingen te onderscheiden. Voetstappen klinken duidelijker gepositioneerd en het inschatten van afstanden voelt natuurlijk aan. In singleplayergames profiteert vooral de sfeer.
Openwereldgames krijgen extra diepte dankzij het open-back ontwerp. Omgevingsgeluiden lijken minder opgesloten te zitten binnen de headset en krijgen meer ruimte om zich te ontwikkelen. De 50mm-drivers leveren daarbij een geluidssignatuur die duidelijk gericht is op entertainment. Explosies hebben voldoende impact, dialogen blijven helder en muziek krijgt een prettige hoeveelheid warmte mee.
Een van de meest interessante keuzes die EPOMAKER heeft gemaakt, is het gebruik van een open-back constructie.
Dit brengt zowel voordelen als nadelen met zich mee. Het grootste voordeel is zonder twijfel de ruimtelijkheid van het geluid. Games klinken luchtiger, groter en natuurlijker. Vooral bij omgevingsgeluiden merk je dat de headset minder “gesloten” aanvoelt dan traditionele gamingheadsets. Daarnaast blijven je oren vaak iets koeler tijdens lange sessies.
Tegenover die voordelen staat dat je minder isolatie krijgt. Omgevingsgeluiden blijven hoorbaar en mensen in dezelfde kamer kunnen soms meeluisteren met wat jij hoort. Het is even wennen als je wat meer noise canceling gewend bent, maar voor deze reviewer nog geen dealbreaker!
Comfort is een gebied waarop EPOMAKER GX1 veel aandacht heeft besteed.
De headset weegt ongeveer 320 gram en beschikt over grote, zachte oorkussens met ademende kunstleren bekleding. Daarnaast is de hoofdband verstelbaar via zeven verschillende standen.
Tijdens korte sessies voelt vrijwel iedere headset comfortabel. De echte uitdaging begint pas na drie of vier uur onafgebroken gebruik. Wat ik nu zelf voel is dat de oorkussens comfortabel zijn maar ook net passend. Gevoelsmatig moet ik nog na een hele game avond erachter komen hoe dit zich in comfort voelt als de lange uren zijn verstreken. De druk wordt echter goed verdeeld over het hoofd en de klemkracht blijft relatief bescheiden. Daardoor ontstaat minder snel vermoeidheid rond de slapen of kaken.
Ook brildragers lijken goed bediend te worden. De zachte kussens drukken niet overdreven hard tegen een brilframe aan, waardoor irritatie beperkt blijft. Als iemand die een bril draagt met blauw licht filter tijdens het gamen is dit een leuke manier om bediend te worden! EPOMAKER noemt dit zelf expliciet als onderdeel van het ontwerp.
Het open-back karakter helpt bovendien om warmteontwikkeling te verminderen ten opzichte van sommige gesloten alternatieven.
Online gaming draait tegenwoordig net zo goed om communicatie als om gameplay.
Daarom is het positief dat de GX1 beschikt over een afneembare boommicrofoon met ENC-technologie (Environmental Noise Cancellation).
De spraakkwaliteit zelf is helder en ruim voldoende voor Discord, Teamspeak, gamechat en videogesprekken. Hoewel de opnamekwaliteit niet het niveau haalt van een losse USB-microfoon, voldoet ze uitstekend voor het beoogde gebruik. Het afneembare ontwerp zorgt daarnaast voor extra flexibiliteit. Wanneer je muziek luistert of een film kijkt, kun je de microfoon eenvoudig verwijderen.
Misschien wel de meest indrukwekkende technische eigenschap van de GX1 is de batterij. EPOMAKER GX1 rust de headset uit met een 2000mAh-batterij die volgens de fabrikant tot 70 uur gebruik kan leveren wanneer RGB-verlichting is uitgeschakeld. Met RGB actief ligt dit rond de 30 uur.
Met de GX1 kun je gemakkelijk meerdere dagen of zelfs weken spelen zonder actief aan opladen te hoeven denken. Dat draagt sterk bij aan het gebruiksgemak.
De GX1 ondersteunt daarnaast softwarematige aanpassingen via de EPOMAKER-app. Volgens beschikbare informatie zijn onder andere EQ-aanpassingen mogelijk.
Voor gebruikers die graag experimenteren met verschillende geluidsprofielen is dat een mooie bonus.
Daarnaast beschikt de headset over:
Laten we voorop stellen dat geen enkel product perfect is, dat geld voor de EPOMAKER GX1 net zo goed. Het open-back ontwerp zal niet voor iedereen ideaal zijn. Mensen die maximale isolatie wensen of in een drukke omgeving gamen kunnen beter een gesloten headset overwegen. Daarnaast blijft de Bluetooth-modus minder geschikt voor competitieve gaming dan de 2.4GHz-verbinding vanwege de hogere latency. Ook zullen audiofanaten merken dat dit uiteindelijk een gamingheadset blijft en geen high-end studiokoptelefoon.
Het comfort van de oorkussens zit bij mij nog op het punt of ik niet weet of ze op langere gamesessies nog net zo comfortabel zullen voelen, voor mij heeft dit met name te maken met de zacht plastic behuizing van de oorkussens waar ik stof daar net wat geschikter voor vind.
De EPOMAKER GX1 is een headset die verrassend veel goed doet. De stabiele 2.4GHz-verbinding vormt het absolute hoogtepunt en levert precies wat gamers verwachten van een moderne draadloze headset: betrouwbare prestaties en brede compatibiliteit.
Daarbovenop komen een comfortabele pasvorm, een opvallend goed open-back ontwerp, een degelijke ENC-microfoon, tri-mode connectiviteit en een batterijduur die zich goed leent binnen dit model en deze prijsklasse. De GX1 probeert niet de meest luxe headset op de markt te zijn. In plaats daarvan richt hij zich op het bieden van maximale functionaliteit voor een betaalbare prijs, en daarin slaagt hij uitstekend.
Het meest belangrijke voor mij: De EPOMAKER GX1 bewijst dat een betaalbare gamingheadset tegenwoordig niet langer hoeft te betekenen dat je compromissen sluit op het gebied van draadloze prestaties, comfort of functionaliteit. Voor gamers die veel waarde hechten aan een sterke 2.4GHz-verbinding en lange draagmomenten is dit één van de interessantste budgetvriendelijke gamingheadsets van dit moment!
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epomaker Epomaker GX1 Headset wireless
About the author call_made
Gepassioneerde gamer met een zwak voor epische singleplayer‑ervaringen, rijke verhalen en diepe RPG‑werelden. Ik verdwaal het liefst in lore‑rijke universums, met Lord of the Rings als mijn ultieme inspiratiebron. Nog steeds zoekende naar that one video game to rule them all.
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