Review | Trails in the Sky 2nd Chapter

Estelle Bright heeft in het eerste deel Joshua achter zich moeten laten maar in Trails in the Sky the 2nd Chapter doet zij en de party er alles aan om hem terug te krijgen. In deze review van Falcom haar nieuwste remake gaan we kijken naar de gameplay en of alle opzet van het eerste deel zich laat uitbetalen in het tweede spel.

Ongeveer iets langer dan een jaar terug werd mij als grote JRPG en anime fan aangeraden om eens de Trails serie op te pakken op de redactie. Met Trails in the Sky 1st Chapter baande ik mij weg door het spel. Het was een lange bewandeling, maar de opzet naar Trails in the Sky 2nd Chapter was gemaakt en nu in deze review is het dus tijd om te kijken of de reeks het waard is om op te pakken!

Let op dat de review kleine spoilers kan bevatten voor Trails in the Sky 2nd Chapter en grote spoilers voor Trails in the Sky 1st Chapter.

Trails in the Sky 2nd Chapter

Wanneer we kijken naar het tweede deel in de reeks vallen er een aantal dingen al gelijk op wanneer je het spel start. Natuurlijk is Joshua niet meer aanwezig in de party en daar heeft Estelle mee te dealen. Ondergetekende ook want Joshua was op momenten in het eerste deel de reden dat ik het spel uitgespeeld kreeg. Zijn mysterie en karakter past erg wat ik tof vind in karakters. Estelle? Daar moest ik nog wel aan wennen in het eerste deel. Als ik heel eerlijk ben, lag dit karakter mij niet zo.

Maar in Trails in the Sky 2nd Chapter zien we een nieuwe Estelle Bright. Iemand die opeens de leiding moet nemen, omdat het leven niet goed tegen haar is geweest. Omdat de persoon van wie ze houdt weg is. En het is aan haar nu om de leiding op te pakken en de party terug te leiden naar Joshua.

Grafisch

Grafisch verandert er eigenlijk niet zo enorm veel van de eerste naar het tweede spel. Dat is ook niet echt te verwachten in het tempo dat de games uitkwamen en het is waarschijnlijk omdat het grafisch aardig hetzelfde is gebleven dat deze games in een goed tempo uit kunnen komen.

Begrijp me niet verkeerd Trails in the Sky 2nd Chapter is nog steeds een ontzettend mooie game en waar het grafisch allemaal een beetje hetzelfde is, zie je wel dat er ontzettend veel progressie is gemaakt in bepaalde cutscenes en vooral gevechten. Deze komen door de nieuwe direction nog een stuk beter en emotioneler binnen!

Oude bekende, nieuwe gezichten

Wanneer je het eerste deel hebt gespeeld kun je je geluk op want eigenlijk de gehele party is ook te vinden in het tweede deel van het spel. Met een paar nieuwe gezichten hier aan toegevoegd maakt het een party die het waard is voor een JRPG. De cast op zichzelf is enorm sterk en dat was in het eerste deel al maar in het tweede deel komt echt alles goed tot zijn recht en worden verhaallijnen gesloten en nieuwe geopend.

Gameplay

Net zoals grafisch is in de gameplay niet super veel veranderd, maar ook hier maakt dat niet super uit. De gameplay in het eerste deel stond namelijk goed. Opnieuw ga je met de groep van stad naar stad en doe je daar missies, maar ook weer side-missies om je Bracer rank omhoog te krijgen. De missies kunnen variëren van simpel een monster verslaan tot een gehele originele storyline voor iemand uit je groep dus het is zeker waard om de side-missies te spelen.

Maakt het de opbouw waar

Ik denk de grootste vraag die ik in deze review moet beantwoorden is of de opbouw die we in het eerste deel en een stuk in het tweede deel krijgen de reis waarmaakt. Toen ik zelf namelijk deel 1 had uitgespeeld vond ik het wel oké maar zeker niet perfect. Eigenlijk hing alles af van wat Trails in the Sky 2nd Chapter zou gaan doen.

Gelukkig kan ik hier over zeggen dat het de opzet waarmaakt en meer. En dit komt door meerdere dingen. Plantjes die zijn gezaaid in het eerste deel komen prachtig tot bloei in het tweede deel en door de tijd die je met de groep spendeert begin je echt een band op te bouwen met de karakters. Alle karakters naast Estelle en Joshua hebben hun eigen waarde en momenten in het verhaal. Dus als jij een fan bent van Olivier of Agate of misschien wel van Klaudia dan kom je zeker ook als een winnaar uit de bus.

En dat is ook gelijk waarom Trails in the Sky 2nd Chapter voor mij een heuse Game of the Year contender is. De emotionele momenten die het moet raken raakt het als geen ander. Gedurende de game heb ik het niet droog kunnen houden op momenten en dat komt door de muziek en de grafische pracht, maar ook zeker door stemmen als Johnny Yong Bosch die een geweldige rol speelt als Joshua Bright en Stephanie Sheh die de rol op zich neemt van Estelle Bright.

Fun fact deze twee voice actors spelen ook nog eens Ichigo en Orihime in de Engelse versie van de Bleach anime! Mocht dat nog niet genoeg zijn dan is er ook Matthew Mercer die de rol van Olivier op zich neemt. Deze excentrieke personage die houdt van alle soorten liefde is ook in het tweede deel een waar hoogtepunt te noemen.

Voor mij was het belangrijkste de emotionele note te raken van Joshua die aan het einde van het eerste deel ons achter zich laat en dat doet de game enorm goed, Bosch is in zijn element zoals altijd en de grootste momenten dat de ogen nat werden kwamen van hem terecht. Maar dat kan ook komen omdat het personage in het eerste deel al mijn favoriet was. Ook Estelle is deze game enorm gegroeid en maakt haar titel als protagonist goed waar. Waar zij in de eerste game niet per se mijn favoriet was is dit in het tweede deel echt enorm gegroeid!

Trails in the Sky 2nd Chapter – you shine so Bright

Achteraf gezien had degene die me aanraadde deze franchise op te pakken zeker gelijk. Het verhaal tot nu toe is echt enorm geslaagd en Trails in the Sky 2nd Chapter is voor mij al bijna zeker de winnaar van the Game of the Year. Grafisch en gameplay wijs zit het allemaal net zo goed in elkaar als het eerste deel maar het tweede deel doet daar nog eens vier scheppen bovenop met alles wat ze tot dat moment hebben gebouwd te laten bloeien en shinen als nooit tevoren.

Wanneer je van JRPG games houdt is dit zeker een must play met humor en emotie die je pakt en alhoewel Falcom zeker populariteit heeft gewonnen de afgelopen jaren hoop ik dat met deze Remake ze echt een nog groter publiek weten te pakken.

Trails in the Sky 2nd Chapter is vanaf nu te koop.