Dit was RuneFest 2026!

Jagex vierde tijdens RuneFest 2026 de 25e verjaardag van RuneScape. Dit werd groots gevierd met de allergrootste RuneFest ooit. Het evenement was volledig uitverkocht met meer dan 6000 bezoekers. Ruim het dubbele aantal van het voorgaande jaar. Wij waren erbij en we vonden er wat van. Dit is ons verslag.

Samen met Joel reisde ik op zaterdagochtend al vroeg richting Birmingham om RuneFest bij te wonen. Dit jaar duurde het evenement twee volle dagen. Zaterdag en zondag. Meestal duurt RuneFest één dag, maar ze organiseren een avondprogramma de dag voor RuneFest. Sinds vorig jaar experimenteren ze met een tweedaags evenement waarin alle gebeurtenissen plaatsvinden, en dat begon allemaal met een openingsceremonie.

Welcome to RuneFest

Na een vrij gemoedelijke entree werden bezoekers naar de mainstage gebracht. Dit was een gigantisch podium met duizenden zitplekken. Zodra iedereen zijn plekje had gevonden, begon een orkest met het afspelen van muziek uit RuneScape, Old School RuneScape en RuneScape: Dragonwilds. Op het gigantische beeldscherm boven de mainstage werden fragmenten van de drie games afgespeeld gedurende de muzikale voorstelling. Alhoewel het orkest niet zo groots was opgezet als de Royal Philharmonic Orchestra die in 2018 live RuneScape-muziek speelde op RuneFest, was het dit jaar niet minder indrukwekkend of speciaal. Meermaals zat ik met kippenvel te luisteren en was ik voortdurend verbaasd over wat een game kan losmaken bij mensen.

Nadat het orkest iedereen met kippenvel had achtergelaten, nam Mod North, de CEO van Jagex, het woord om iedereen welkom te heten op RuneFest 2026. Hij wees de tickethouders erop dat ze hun goodiebag konden ophalen en gaf een korte rundown over het evenement. Hierna ging het grote doek open en werd een real-life variant van het Varrock-plein onthuld en was RuneFest officieel geopend.

Van Varrock Square tot aan de poort van Lumbridge

RuneFest was dit jaar groots opgezet. Een gigantische mainstage, een iets kleinere, maar nog steeds grote tweede stage en een kleinschalige stage voor developer insights. De entree van RuneFest bestond uit een letterlijke poort van Lumbridge Castle, waarna je je niet in Lumbridge bevindt, maar in een real-life variant van Varrock Square. In het midden van Varrock Square staat de iconische fontein met daaromheen community- en charity-stands, een helpdesk en een museumstuk met de geschiedenis van RuneScape en het RuneScape-archiveproject. Een project waarmee de community alle speelbare versies van RuneScape wil archiveren met “speelbare” versie. We komen hier zometeen nog eventjes op terug.

Verlaten we Varrock Square, komen we terecht bij een Meet & Greet-locatie waar het hele weekend bekende streamers te vinden waren voor een handtekening en een kort gesprekje. Direct naast deze plek waren enkele pc’s en tafels opgesteld waar JMODS live aan het “werk” waren. Animeren, ontwerpen, schetsen en knutselen. Als bezoeker mocht je naast een JMOD kruipen om mee te kijken in het ontwikkelproces en prangende vragen te stellen. Je bent nog nooit zo dicht bij de bron geweest.

De Grand Exchange was ook van de partij tijdens RuneFest. Jagex had een replica van de icosiche plek op schaal nagebouwd en deze was er niet alleen voor de sier, maar deze plek was net als in de game het hele weekend een druk verzamelpunt voor verschillende activiteiten. Het was net alsof je echt in RuneScape aanwezig was, want het was op elk moment van de dag druk bij de Grand Exchange. Je moest hier dan ook zijn voor de Trading Card Game om een skillchip te verdienen, maar je moest hier ook zijn voor de real-life quests, Clue Scrolls en om alle Skill Chips te tonen voor een RuneFest-chip.

Skill Chips zijn deze RuneFest net zo belangrijk als voorgaande edities en deze kon je dit jaar op de volgende manieren verdienen:

Photo Opp met een opgezette Jad

Sailing (zeil van een boot hijsen)

Fishing

Digsite (real-lifevariant van de Statue of Dahmaroc in elkaar zetten)

Gnome Ball (basketbal)

Crafting (Je eigen trading card knutselen)

Trading Cards ruilen (je begint met 3 exemplaren van 2 kaarten en je moet uiteindelijk zes verschillende hebben)

Bijlwerpen

Als je alle chips had verzameld, kon je ze laten zien bij de Grand Exchange voor een speciale RuneFest-chip! Je moet hier wel goed je best doen, want het werd aardig druk bij deze activiteiten met wachtrijen tot een uur lang. Maar goed dat RuneFest twee dagen duurde.

LAN-area met alle games en meer

Mocht je tijdens het evenement afwenningsverschijnselen krijgen, had Jagex een gigantische LAN-Area voor spelers klaargezet. Hier konden bezoekers aan de slag met RuneScape: Dragonwilds op de PlayStation 5, maar ook met RuneScape 3 en Old School RuneScape op pc. Bezoekers konden ook alvast aan de slag met de Plugin-beta op RuneFest. Op zowel zaterdag als zondag was er gedurende de dag meer dan voldoende plek om hier even rustig XP te vergaren.

Merch voor iedereen (dachten we)

Je kon tijdens RuneFest ontzettend veel goodies scoren. Van t-shirts, truien, kleine beeldjes, pins en sokken tot aan Monopoly RuneScape. Er was enorm veel keuze, maar ondanks de grote opzet waren veel producten al heel snel uitverkocht. Tot Jagex’s verrassing. Wij waren er gelukkig snel bij en hebben de meestgewilde producten op tijd kunnen scoren. Zo gingen we naar huis met een Youtooz-beeldje van de Wise Old Man, een Gone Fishing-pet, Monopoly RuneScape, een gelimiteerde RuneFest-pin, een Skayer-trui van Scape Ink en nog veel meer. Totale schade: zo’n 300 pond. Ouch!

Panels en shows

Gedurende beide dagen konden bezoekers aan een stuk door genieten van allerlei shows en panels die werden gehouden op de drie podia. Zo zaten wij op zaterdag in ieder geval vanaf 16:00 tot 21:00 op een stoeltje om aan een stuk door de Golden Gnomes (de Oscars van RuneScape-content) en alle RuneScape-game Summits bij te wonen. We hadden liever gezien dat de showcases of de Golden Gnomes op de avond van tevoren werden gehouden, zoals de Golden Gnomes tijdens RuneFest 2019. Hierdoor hebben we toch ruim een halve dag niet echt veel van het evenement kunnen zien. Desalniettemin had ik geen enkele show die ik heb gezien tijdens deze vijf uur willen missen. Het was van begin tot eind mateloos genieten.

Even terug naar Varrock Museum

Hier leek de tijd even stil te staan. In het opgezette Varrock Museum konden we langs een muur lopen met een tijdlijn van RuneScape. We zagen plaatjes en teksten over de verschillende tijdperken van de game en de ontwikkeling. We zagen verschillende documenten uit de jaren, zoals schetsen van locaties, getekende kaarten van dungeons en handgeschreven dialogen van quests. We zagen enkele voorwerpen die zijn uitgekomen als merchandise door de jaren heen en zelfs certificaten en trademarkregistraties uit de Verenigde Staten. Heel tof om eens van dichtbij te zien. Er waren ook enkele PC’s opgesteld waar we vroegere versies van de game konden “spelen”.

Deze versies van de game zijn klaargezet door Het RuneScape Archive Project. Deze kregen een officiële stand van Jagex en deelden deze met de OSRS- en RS Wiki-stand. Het RuneScape Archive Project wil elke speelbare versie van RuneScape archiveren en bewandelbaar maken. Je kunt deze versie van de game dus niet echt spelen als RuneScape, maar je kunt wel elke plek bezoeken en bepaalde dingen of gebeurtenissen opnieuw meemaken of ontdekken, zoals verwijderde random events of ideeën die wel in de code zitten, maar nooit echt zijn uitgekomen of doorontwikkeld. Dit was ontzettend fascinerend om te zien en ik kan dit initiatief alleen maar toejuichen. Er zijn nog niet veel dingen publiekelijk gemaakt vanuit het project, maar je kunt wel al een interactieve kaart bekijken en een soort helikoptervlucht nemen over RuneScape door de jaren heen. En dat gewoon vanaf je eigen pc.

Selling lobbies 120 GP

Rondom het evenement langs de buitenkanten stonden verschillende foodtrucks en bars waar je drinken en eten kon bestellen. Tot onze schrik, voor een best wel hoge prijs en redelijk kleine porties. Een simpel broodje gyros kostte al snel 15 pond (18 euro). Gelukkig bevindt RuneFest zich dit jaar in het NEC, met daaromheen verschillende andere winkels en eettentjes die een steenworp van RuneFest verwijderd waren. Je kon gedurende de dagen heel eenvoudig in en uit het evenement lopen zonder te hoeven wachten bij de ingang. Hierdoor voelde RuneFest ook groter dan het eigenlijk is. De hele dag door zag je verschillende RuneScapers bij de Starbucks bij een winkel, bij de Subway, of zaten ze gewoon lekker buiten te genieten van de laatste zonnestralen dit jaar.

Ook een beetje jammer dat er geen enkel eten was met een beetje een RuneScape-thema. Dit hebben ze in het verleden wel gedaan en daar keek ik stiekem wel een beetje naar uit.

Volgend jaar weer?

RuneFest 2026 was enorm geslaagd. De grootste RuneFest ooit en een echt community-event waar iedereen samenkomt met een gedeelde passie om die passie te uiten. Samen met vrienden, partners, clanmates en vreemdelingen. Het is een groot en gezellig feest met gelijkgestemden tot in de fijnste details (zoals de RSMV-afterparty).

There’s a literal RSMV-party at Runefest. This is incredible. https://t.co/sy6GCaY9VR — Jordy (@GerritseJordy) October 3, 2026

Voor de echte RuneScape-fans is dit een evenement waar je minimaal een keer in je leven bij moet zijn geweest. Het is niet het goedkoopste uitje, maar wel eentje die je lang bij zal blijven. Je komt zelden op een vreemde plek met zoveel vreemde mensen, maar waar je je toch meteen heel erg thuisvoelt.