Review | Elgato Wave Go

Handheld microfoons worden steeds flexibeler in hoe content creators ermee aan de slag kunnen. De nieuwe Elgato Wave Go is daarin geen uitzondering. Hij is zeker niet voor iedereen, maar komt met een aantal unieke features waar wij in ieder geval warm van lopen. Laten we deze handheld en clip-on microfoon eens onder de loep nemen!

Het is krankzinnig hoe veel bedrijven zich wagen aan handheld en clip-on microfoons tegenwoordig, van Hollyland tot aan de welbekende DJI microfoons. Maar, Elgato heeft een unieke edge te pakken met de Wave Go. Deze microfoon is namelijk een combinatie van beiden. Een clip-on microfoon in essentie, maar dankzij de zogenoemde Smart Handle kan jij de microfoon makkelijk omtoveren in een handheld microfoon. Laten we kijken naar design, handigheid, prijs tegenover kwaliteit en meer.

Slim ontwerp

De Elgato Wave Go is allereerst een enorm handzaam en clean-ontworpen microfoon. Alles is strak zwart, klein genoeg om mee te nemen en groot genoeg om comfortabel in je hand te passen en vooral ook heel handig. De microfoon komt in een case, een ontzettend handige case waarin jij de Smart Handle én de microfoon kan opladen en waarin de rest magnetisch vastzit, zodat je niks verliest. De case is klein genoeg om in een gemiddelde rugzak of cameratas te passen. Het opbergdoosje is enorm stevig en geeft mij de zekerheid dat ik hem een keer per ongeluk kan laten vallen, zonder dat ik iets kapot maak. Perfect voor on-the-go dus!

De microfoon zelf in clip-on vorm, is zelfs nog een stukje kleiner dan de DJI Mic Mini en weegt ongeveer 7 gram. Echt ideaal voor degene die een niet-opvallende microfoon zoekt, eentje die nooit in de weg zal zitten. Op zowel de Smart Handle als de microfoon zelf vind je een mute en aan/uit knop.

Opnamekwaliteit

Om even wat vakjargon in de review te gooien, gaan we kijken naar de daadwerkelijk specificaties en opnamekwaliteit van de Wave Go. De capsule bevat een 6 mm condensator die omnidirectioneel geluid opneemt. De microfoon kan tot 24-bit opnemen, wat een stapje hoger is dan de 16-bit van veel clip-on budget microfoons. Hiermee heb je iets meer geluidsdiepte en frequentie om achteraf mee te spelen. Daarnaast heeft de microfoon een latency van minder dan 24 ms, wat goed genoeg is voor de meeste doeleinden.

Maar, hoe werkt dit in de praktijk? Nou, verrassend goed! Als foto- en videograaf heb ik verscheidene microfoons gehad door de jaren, van DJI tot Rode modellen. De Elgato Wave Go past hier verrassend goed naast. Het geluid is kristalhelder en heeft meer dan genoeg diepte voor de doelgroep en zelfs voor de gemiddelde professionelere content-creator. Het geluid heeft voldoende diepte, niet te veel en ook niet te weinig bass en is vooral gewoon lekker goed te verstaan door de toevoeging van noise-cancellation.

Bereik en accu

De microfoon heeft twee extra sterke karakteristieken. Dat zijn de accu en het bereik. De microfoon heeft een 80mAh accu en de handgreep een 900mAh accu. Dit samen zorgt voor een accuduur van 48 uur. Ik heb niet op de minuut getest of dit echt zo werkt en ook je gekozen instellingen kunnen de accuduur verlengen of verlagen. Maar, ik ben heel blij met hoe lang deze microfoon mee gaat. Tijdens verscheidene dagtripjes heb ik de microfoon zonder problemen kunnen gebruiken. Sterker nog, ik heb hem gedurende de gehele reviewperiode nog niet op hoeven te laden!

Een ander sterk punt is het bereik van de microfoon. Zoals in onze video hier beneden te zien, heeft de microfoon een vrij aardig bereik. Elgato geeft aan dat de microfoon tot ongeveer 30 meter bereik zal hebben. Wij hebben ondervonden dat je dit nog aardig kan rekken, voordat de microfoon begint te kraken of clippen. Jij hoeft je in ieder geval nooit zorgen te maken over het bereik van de microfoon!

Aansluitingen

Dit is waar Elgato wat steekjes laat vallen. Dit doen ze met bewuste keuzes, maar toch! De camera komt namelijk met een USB-C ontvanger, zonder Bluetooth. Dit beperkt de compatibiliteit tot de apparaten die een USB-C aansluiting hebben. Nu denk je; dan kan ik hem ook prima gebruiken op een DSLR of videocamera? Helaas, ook deze vallen buiten de boot. De microfoon is echt bedoelt voor nieuwe smartphones. Wel hebben wij hem getest op een DJI Osmo Pocket 3, waarop hij in essentie goed werkt. Echter kan je niet de on-board controls van de Osmo Pocket gebruiken om de gain te bepalen. Alas, hij werkt wel op sommige vlogcamera’s. Elgato is echter wel duidelijk geweest: deze microfoon is voor de content creators die vooral hun smartphones gebruiken.

Waarom dit juist zo jammer is, is omdat ik een vervanger zocht voor de DJI Mic en die heb ik met de Wave Go als ‘pro’ creator niet gekregen. Juist door hoe goed de rest van deze microfoon is, is dat wel ontzettend balen. Maar, Elgato is dan ook een streamer en content-creator georiënteerd merk. Wat ik daarentegen wel gekregen heb, is een ontzettend sterke microfoon die ik altijd makkelijk op mijn smartphone kan gebruiken.

De microfoon kan ook aangepast worden via een app, waarin je de gain aan kan passen, de noice cancellation kan instellen én de microfoon kan updaten. Deze app is makkelijk in gebruik en sluit een beetje aan bij het gebruiksgemak van deze microfoon. Geen mega ingewikkelde instellingen, maar een microfoon voor iedereen.

Verdict: voor wie is het?

Om hier dus een duidelijk antwoord op te geven: de Elgato Wave Go is echt voor de YouTubers, streamers, content-creators die zoeken naar een makkelijke oplossing met torenhoge microfoonkwaliteit. Dat is precies wat je krijgt met de Wave Go. Het is een perfecte interview microfoon, of eentje om snel en kundig content mee te schieten. Door het lange bereik, de langdurige accu én het flexibele ontwerp heb je in bijna iedere situatie een flinke step-up van het ingebouwde microfoontje in je telefoon of vlogcamera.

Buiten dat het jammer is dat hij niet werkt op professionelere apparatuur, krijg je met de Elgato Wave Go een hele sterke en fijne microfoon in huis. Je kan de zwarte en limited Blue Sky versie hier aanschaffen!