Review | AOC AGON PRO AGP277QKDC

540 Hz, een gloednieuw Tandem WOLED-paneel en eindelijk weer een matte afwerking. Met de AGON PRO AGP277QKDC trekt AOC alles uit de kast voor competitieve gamers. Maar is dit ook de OLED-monitor waarbij AOC eindelijk alle kinderziektes achter zich laat?

AOC is al een tijdje flink bezig met OLED-gaming monitoren. Het moederbedrijf achter AOC én Philips EVNIA zei op gamescom 2024 al dat OLED dé nieuwe standaard voor gaming wordt, en dat zien we inmiddels ook echt gebeuren. Eerder checkten we al de AG276QZD en de opgefriste AG276QZD2, en die laatste liet een paar flinke stappen in de goede richting zien. Toch bleven er bij AOC altijd een paar puntjes liggen, zoals de HDR-modus en een Pixel Refresh die niet deed wat hij beloofde.

Met de AGON PRO AGP277QKDC pakt AOC het dit keer grondiger aan. Het is een 27-inch monitor (26,5 inch om precies te zijn) met een Tandem WOLED-paneel van de vierde generatie van LG Display. Ik heb hem de afgelopen tijd gebruikt voor zo’n beetje alles wat ik doe, van pc-gaming en console tot foto- en videobewerking en gewoon mijn dagelijkse werk. Tijd om te kijken of AOC zijn huiswerk heeft gedaan.

Wat brengt de AGP277QKDC met zich mee?

Op papier is de AGP277QKDC een echt beest. Het paneel draait op een QHD-resolutie van 2560×1440 met een verversingssnelheid van maar liefst 540 Hz. Daarnaast is er een dual mode, waarmee je op 1280×720 zelfs naar 720 Hz gaat. De responstijd ligt op 0,03 ms, de piekhelderheid in HDR op 1500 nits en het paneel is gecertificeerd voor VESA DisplayHDR TrueBlack 500. Met 10-bit kleur en 99,5% DCI-P3 is hij ook voor content creators interessant. Uiteraard worden G-SYNC Compatible en Adaptive Sync ondersteund.

Ook qua aansluitingen is AOC helemaal bij de tijd. Waar de AG276QZD2 nog met HDMI 2.0 en DisplayPort 1.4 kwam, krijg je nu het volgende: Twee keer HDMI 2.1, één DisplayPort 2.1 (UHBR20), een USB-C-poort met DisplayPort Alt Mode en 65 W power delivery, twee USB-A-poorten en een 3,5 mm-koptelefoonaansluiting. Verder zit er een KVM-switch in, kun je met Picture-in-Picture en Picture-by-Picture twee bronnen tegelijk tonen en zijn er twee ingebouwde speakers van 5 W.

De voet is, zoals we gewend zijn van AOC, flink wendbaar. Je verstelt het paneel 150 mm in hoogte, kantelt en draait het en je kunt hem ook in portretmodus zetten. Gebruik je liever een monitorarm, dan kan dat via de VESA 100×100-montage.

Mat is terug

Bij de AG276QZD2 stapte AOC over naar een Samsung QD-OLED-paneel met een glanzende afwerking. Daar had ik zelf geen last van schittering, maar vingerafdrukken bleven wel sneller zitten. Met het WOLED-paneel van LG is de matte anti-glare afwerking terug, en daar ben ik eerlijk gezegd heel blij mee.

Ik heb nergens last gehad van licht of reflecties, ongeacht waar de lampen in de kamer stonden. Zo’n matte afwerking is gewoon bruikbaar in elke situatie, en dat maakt de AGP277QKDC een stuk flexibeler dan zijn voorganger.

540 Hz is al zat

Natuurlijk heb ik de AGP277QKDC vooral losgelaten op snelle games, en dan met name Call of Duty: Modern Warfare 4. Net als bij de vorige AOC-monitoren heb ik meteen op ghosting gelet, en ook hier heb ik niets gemerkt. Alles blijft scherp, ook als het in een potje helemaal losgaat.

De dual mode van 720 Hz heb ik ook geprobeerd, maar eerlijk gezegd is hij vrij overbodig. Je levert er een flink stuk resolutie voor in, terug naar 720p, en 540 Hz op 1440p is al zat. Voor de echte esports-fanaat die elk frame wil pakken is het een leuke optie, maar voor mij voegt het weinig toe.

Ook op console doet de AGP277QKDC het prima. Dankzij HDMI 2.1 sluit je je PlayStation 5 of Nintendo Switch 2 zonder gedoe aan, en heb je er twee poorten voor. Wel blijft het een 1440p-monitor, dus de console gamer die per se 4K wil zien, is hier niet aan het juiste adres.

Werk, tekst en bewerken

Bij vorige OLED reviews had ik vaker last van een soort waas over het scherm bij tekst. Die is hier gelukkig niet terug. Wél zie je bij tekst lichte kleurrandjes, oftewel color fringing. Dat is typisch voor WOLED-panelen, omdat de subpixels daar anders zijn ingedeeld dan bij een gewone monitor. Het is geen dealbreaker, maar wie de hele dag in documenten zit, zal het opmerken.

Bij het bewerken van foto’s en video’s merkte ik dat de kleuren lekker levendig en consistent blijven. De variabele helderheid die ik bij eerdere AOC-modellen nog weleens zag, heb ik hier niet gemerkt, en dankzij de 10-bit kleur en het brede kleurbereik hoefde ik niet uit te wijken naar een andere monitor.

HDR en Pixel Refresh, eindelijk opgelost?

De HDR-modus was bij eerdere AOC-monitoren altijd een beetje een zorgenkindje. Bij de AGP277QKDC is dat iets beter geworden. Het is geen dag-en-nachtverschil, maar je merkt dat AOC er werk van heeft gemaakt.

En dan de Pixel Refresh. Bij de AG276QZD2 irriteerde ik me er nog flink aan, want de monitor ging niet vanzelf weer aan en de meldingen kwamen veel te vaak terug. Goed nieuws, want bij de AGP277QKDC is dat netjes opgelost. Het onderhoud doet gewoon wat het belooft, zonder gedoe. Daarbij geeft AOC je drie jaar garantie, inclusief dekking voor burn-in, en dat is bij een OLED-monitor toch wel een fijne geruststelling.

Verdict

Met de AGON PRO AGP277QKDC laat AOC zien dat het geluisterd heeft. De matte afwerking is terug, Pixel Refresh werkt eindelijk zoals het hoort, de HDR-modus is iets beter geworden en met 540 Hz en nul ghosting heb je een monitor die in competitieve games als Call of Duty niets te wensen overlaat. Daarbovenop krijg je alles wat je van een moderne monitor mag verwachten, van HDMI 2.1 en DisplayPort 2.1 tot USB-C met 65 W en een KVM-switch.

De kleurrandjes bij tekst zijn een kleine kanttekening voor wie veel werkt, en de prijs van gemiddeld €799 is stevig. Ben je een competitieve gamer die ook graag content maakt en wil je een OLED-monitor zonder kinderziektes? Dan is dit de beste AOC-monitor die ik tot nu toe heb gecheckt.

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De AOC AGON PRO AGP277QKDC is verkrijgbaar bij verschillende verkooppunten, gemiddeld vanaf €799.