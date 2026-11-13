Wolfenstein 3 officieel in productie

Machinegames keert terug naar de Wolfenstein-franchise met Wolfenstein 3. Het vervolg op The New Colossus uit 2017 is officieel in productie gegaan. Via social media laat Machinegames al een heel klein voorproefje zien.

Het begint er op te lijken dat we tien jaar na het vorige deel eindelijk weer een nieuw toonaangevende Wolfenstein gaan zien. Asha Sharma, de grote baas van XBOX en Machinegames hebben de aankondiging gemaakt om en nabij Fanfest en via social media. In de “aankondiging” zien we dat Debra Wilson een rol gaat spelen in de game en zien we ook Brian Bloom terugkeren als de acteur achter B.J. Blazkowicz.

His reputation precedes him. Wolfenstein 3 is in production. https://t.co/nLxBxXQA9z — machinegames (@machinegames) November 13, 2026

XBOX speelt het voorlopig met veilige pionnetjes op het game industrie-schaakbord. Nadat Phil Spencer iedereen binnen XBOX een beetje heeft laten doen wat ze wilde met de oneindige geldput van Microsoft, trekt Asha Sharma de teugels strak aan. Halo, Fable, Forza, Fallout, The Elder Scrolls, Gears of War en, blijkbaar ook de terugkeer van Wolfenstein.

Machinegames heeft de afgelopen jaren verder niet stilgezeten. Ze hebben redelijk recent nog Indiana Jones and the Great Circle uitgebracht. Na een periode exclusief te zijn geweest voor XBOX verscheen deze ook op de PlayStation 5.

Aangezien de huidige strategie van XBOX betreft console-exclusiviteit nog niet helemaal in steen gegoten is, weten we nog niet of Bethesda de nieuwe Wolfenstein ook naar de PlayStation 5 en wellicht Nintendo Switch 2 mag gaan brengen.