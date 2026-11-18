De eerste reviews zijn binnen en met op dit moment 146 reviews geteld, scoort de game een gemiddelde van maar liefst 99 op Metacritic. Hiermee is Grand Theft Auto 6 de hoogst scorende game aller tijden, met een gedeeld gemiddelde van 99 samen met de originele The Legend of Zelda: Ocarina of Time uit 1998, die 22 reviews telt op Metacritic.

Het is geen geheim dat Grand Theft Auto 6 hoge scores ging pakken. Dat was dan ook wel te verwachten na de bakken met geld die Rockstar heeft gestoken in de productie van deze titel. Het is de allerduurste videogame die ooit gemaakt. Met de opkomst van AI bestaat de kans ook nog eens dat dit de laatste game ooit is met zo’n gigantische productiewaarde.

Al dat geld en die energie werpen nu hun vruchten af. Na verluidt is de game al meer dan 12 miljoen keer vooruitbesteld en is de media alom lovend over de game. 146 media hebben de game al ongeveer een maand in handen om deze uit te testen voor een eindoordeel. Helaas zitten wij niet bij deze selectie. Onze review mag je kort na release verwachten; dan duiken we er samen met in ieder geval 12 miljoen pre-orders in.

Als je nu Metacritic opent op de beste games aller tijden, zie je Grand Theft Auto 6 bovenaan staan. Hiermee zakt de originele Ocarina of Time naar de tweede plaats en is dit de eerste keer in 20 jaar dat Rockstar zijn beste game op Metacritic overstijgt. Grand Theft Auto IV behaalde namelijk een gemiddelde score van 98.

Het aantal reviews zal de aankomende dagen nog wel iets toenemen op Metacritic, dus de score kan hierdoor nog beïnvloed worden. Blijft GTA 6 aan de top staan, of weet Ocarina of Time die erespot toch nog terug te winnen?

Ga jij GTA 6 spelen en wellicht streamen? Dan wil je natuurlijk dat alle kijkers optimaal genieten van de pracht en praal in deze game. Overweeg daarom deze Capture Card van Elgato.