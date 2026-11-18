Razer is terug met een nieuwe facelift voor de Viper-muis. Ditmaal kijken we naar de Razer Viper V4 Pro. Eentje die niet veel is veranderd sinds de vorige iteratie, maar wellicht een interessante optie is voor iedereen in de markt voor een snelle en nauwkeurige draadloze muis met een hele degelijke accu.

De Razer Viper-muis wordt breed gezien als een aantrekkelijke muis voor esporters. Een hoge polling rate, draadloos, vrij licht en maar weinig knopjes die je per ongeluk kunt indrukken. Dit maakt het een muis die makkelijk is in gebruik, waar je weinig fout mee kunt doen en die op de geboden features ook aardig presteert. Het is dan ook niet voor niets dat Razer na meerdere samenwerkingen en speciale uitvoeringen de muis heeft vernieuwd voor een vierde versie. Deze vierde versie hebben wij nu in handen om te testen en als je deze review leest, heeft Razer zelfs al een nieuwe Carbon Fiber-variant aangekondigd die nog eens twee gram van het gewicht af weet te schrapen.

De Viper V4 Pro

Razer-muizen zijn alom bekend en als je in de markt bent voor een nieuwe gamingmuis, is de kans groot dat Razer in ieder geval één muis in het assortiment heeft die voldoet aan jouw eisen en verwachtingen. Dit zou zomaar eens de Viper V4 Pro kunnen zijn. Of dat zo is, weet je wellicht na het lezen van deze review.

De Razer Viper V4 Pro focust zich enkel en alleen op pure performance. Waar je gewend bent van Razer dat elk apparaatje is voorzien van fraaie RGB-verlichting in het logo en rondom de knopjes en behuizing, zijn de iconische lampjes volledig afwezig op deze muis. Dit heeft twee redenen. De voornaamste reden is dat er meer batterij over is voor functionaliteit en de tweede is dat er geen afleiding mogelijk is. De enige lampjes die je gaat zien, zitten op de meegeleverde dongle die draadloze polling van 8K mogelijk maakt. Op deze dongle vind je drie kleine ledindicatoren waarmee je via de Synapse-app zelf kunt instellen wat deze lampjes moeten aangeven. Bijvoorbeeld de kwaliteit van de verbinding, het batterijniveau en het gekozen DPI-profiel. Je kunt er ook voor kiezen om deze functie uit te schakelen, waardoor ook hier geen lampjes branden en je dus ook geen functionele informatie krijgt via de dongle. Aangezien het een high-performance muis is, die leunt op competitieve spelers, is het aan te raden om onder andere de connection quality en het batterijniveau te allen tijde zichtbaar te hebben.

Een facelift

De Viper V4 Pro is een vernieuwd model en is goed te vergelijken met de voorgaande Viper V3 Pro, die ook al 8K polling ondersteunde (met een los verkochte dongle). Dit laatste feit maakt deze muis wellicht een interessante upgrade voor alle V3-gebruikers die niet hebben gekozen om de 8K-pollingdongle los aan te schaffen. Bij de V4 Pro zit deze er namelijk gewoon bij. Zoals het hoort dus.

Verder kunnen we op het technische vlak het volgende vertellen over de V4 Pro in verhouding tot de V3 Pro:

Het gewicht van de muis is 49 gram (47 gram in carbon fiber-uitvoering), waarmee deze 5 gram lichter is dan zijn voorganger

Deze muis heeft een Focus Pro 50K Optical Sensor Gen-3, een generatie hoger dan op de V3 Pro

Met Razer Optical Mouse Switches Gen-4, wederom een generatie hoger met ruwweg 10% langere levensduur die in absolute aantallen verwerpelijk is.

De accu is een van de grote verbeterpunten met ongeveer 180 uur bij een polling van 1000 Hz, vergeleken met 95 uur op de V3 Pro. Bijna verdubbeld! Pakweg 20 uur als je met 8K polling speelt.

Draadloze en bekabelde 8k-polling vanuit de doos, terwijl de V3 Pro nog een aparte dongle nodig had voor deze feature.

Als je het mij vraagt, dus een zeer sterke facelift voor de Viper-reeks, maar niet per se eentje waar je direct zo’n 140 euro op stuk moet slaan als je de V3 Pro nog in prima staat hebt liggen. Mocht je geen van beide hebben en op zoek zijn naar een competitieve muis, moet je je natuurlijk afvragen of de genoemde verbeteringen de extra investering waard zijn. De V3 Pro vind je momenteel voor ongeveer 40% goedkoper vergeleken met de V4 Pro. Al vind ik persoonlijk dat de ontzettend lange batterijduur van de Viper V4 Pro de meerprijs waard is.

Je kunt daarbij ook nog eens slim gebruikmaken van de krachtigere batterij door profielen in te stellen die het gedrag van de muis beïnvloeden aan de hand van de games die je speelt. Je hebt echt geen 8K-polling nodig als je World of Warcraft speelt, maar je wilt misschien wel een nauwkeuriger gevoel en andere DPI-standen als je een competitieve shooter zoals Valorant of Rainbow Six Siege speelt. Dit kun je allemaal instellen via de uitgebreide opties in de Synapse-app, die de hele ervaring van deze muis nog iets beter maakt. Na het testen van de Naga V3 Pro en nu de Viper V4 Pro ben ik heilig gaan geloven in Synapse, terwijl ik enkele jaren geleden echt een hekel had aan dit programma.

Vormgeving en gevoel

In gebruik voelt deze muis prima in de hand en door het ietwat grotere formaat en lichte gewicht lijkt het soms bijna alsof je gewoon een plastic omhulsel van een muis vast hebt. Het is een beetje wennen. Het is ook niet de mooiste muis, maar ik zei al dat de looks bij deze muis totaal geen rol spelen. Ondanks de matte afwerking rondom de muis heb ik niet het gevoel dat deze snel vingervlekken opneemt, wat uiteraard een groot pluspunt is. Verder is deze ook goed te vergelijken met zijn voorganger in stijl en grootte. Het is een muis die iets langer is, maar geen overdreven bolle rug heeft. Je kunt deze eenvoudig op verschillende manieren comfortabel vasthouden, ongeacht of je een voorkeur hebt voor claw, palm, geankerde of zwevende grip. Dankzij de iets langere rug heb je ook iets meer vrijheid in het plaatsen van je vingers op de muisknoppen.

Als je de DPI-stand fysiek wilt wisselen met een fysieke knop, doe je dit standaard met de knop aan de onderkant van de muis. Dit is tevens de Power-knop. Een vreemde keuze en een knop die hoogstwaarschijnlijk niet heel vaak gebruikt gaat worden.

Verdict

Razer komt met een interessante facelift voor de Razer Viper-reeks. De Razer Viper V4 Pro komt met enkele upgrades die voor jou misschien essentieel zijn, maar voor een ander misschien nice to have. Hiermee wordt het upgraden van je huidige Viper-muis een kosten-batenkwestie, maar voor iedereen die sowieso in de markt is voor een competitieve gamingmuis die zich focust op een zeer betrouwbare functionele basis zonder te veel poespas, zit met de Razer Viper V4 Pro in ieder geval goed gebakken.