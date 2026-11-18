Active Noise Cancelling, twee draadloze verbindingen tegelijk én een flinke dosis bas. Met de BlackShark V3 Pro bouwt Razer voort op een van de bekendste esports-headsets van de afgelopen jaren. Maar bijt deze haai ook écht van zich af?

De BlackShark-lijn van Razer is al jaren een vaste waarde in de esports-wereld. Vooral de BlackShark V2 Pro was op toernooien niet weg te denken, en dat legt de lat voor een opvolger natuurlijk flink hoog. Met de BlackShark V3 Pro gooit Razer er voor het eerst Active Noise Cancelling in, samen met nieuwe drivers, een verbeterde draadloze verbinding en een accu die tot wel 70 uur meegaat, voor een adviesprijs van €269,99. Razer werkte voor de esports-profielen van deze headset zelfs samen met pro’s als NiKo, die ook zijn eigen NiKo Edition kreeg.

Eerder keken we al naar de Razer Naga V3 Pro en de Huntsman V3 Pro Mini 8KHz, dus het werd tijd om ook de oren eens te verwennen. Ik heb de pc-versie van de BlackShark V3 Pro de afgelopen tijd gebruikt op mijn pc, op mijn PlayStation 5 en via Bluetooth. Vooral in Call of Duty: Modern Warfare 4 en Ace Combat 8: Wings of Theve heeft hij flink wat uurtjes gedraaid. Tijd om te kijken of deze haai net zo hard bijt als zijn voorganger!

Bouw en design

Qua uiterlijk blijft Razer dicht bij wat we van de BlackShark gewend zijn. Het is een gesloten headset met een gepolsterde hoofdband, metalen schuifjes om de maat in te stellen en oorkussens van memory foam met Razers FlowKnit-stof eromheen.

De plaatjes aan de buitenkant van de oorschelpen zijn magnetisch en kun je wisselen, en naast de zwarte versie zijn er ook een witte versie en verschillende speciale edities, zoals de NiKo Edition en een Counter-Strike 2 Edition.

Met zo’n 367 gram is de BlackShark V3 Pro geen lichtgewicht. Toch zit hij prima. De klemkracht doet zijn werk, al kan hij wat losjes aanvoelen zodra je wat meer beweegt.

Alle bediening zit op de oorschelpen. Je vindt er onder meer een volumewiel, een mute-knop voor de microfoon, een knop voor de ANC-modus, een knop om tussen EQ-presets te wisselen en een tweede wieltje dat je bijvoorbeeld kunt gebruiken voor de balans tussen game- en chatgeluid. Deze kun je in de Synapse software of Razer Audio app verder configureren naar jouw persoonlijke voorkeur.

All about that bass

Onder de motorkap zitten 50 mm TriForce Bio-Cellulose Drivers Gen-2 met een frequentiebereik van 12 Hz tot 28 kHz. In normale-mensentaal betekent dat een headset die zowel de diepe tonen als de hoge tonen netjes mee kan nemen.

Persoonlijk vind ik het geluid lekker vol, met flink wat bas. Bij games vol explosies en brullende straalmotoren, zoals Call of Duty: Modern Warfare 4 en Ace Combat 8: Wings of Theve, is dat natuurlijk geen straf. Ben je meer van het competitieve werk en wil je voetstappen nóg beter horen? Dan zet je in Razer Synapse gewoon een van de esports-presets aan, of tweak je de EQ helemaal naar je eigen smaak.

Op pc kun je daarnaast THX Spatial Audio gebruiken voor virtueel surround sound. Op de PlayStation 5 gebruik je via de dongle gewoon de 3D Audio van de console.

Stilte, met een bromtoon

De grootste nieuwkomer is de Hybrid Active Noise Cancelling. Met één druk op de knop schakel je tussen ANC aan of uit en een ambient-modus, waarbij je je omgeving juist beter hoort. Handig als iemand in huis je iets probeert te vertellen terwijl jij midden in een potje zit.

De ANC werkt prima, maar is niet perfect. Sommige geluiden zoals lichte bewegingen of aanrakingen worden soms omgetoverd tot een soort basklank of beter gezegd een plof, en dat gaat na lange tijd best irriteren. Voor een korte sessie merk je er weinig van, maar tijdens een lange avond gamen begon het mij toch op te vallen. Zo speelde ik vaker zonder ambient mode of met ANC uit. Omdat de headset al prima aansluit op je oren, dempt de headset van zichzelf al omgevingsgeluiden meer dan prima.

Hoor je mij?

De microfoon is een afneembare HyperClear Full Band-microfoon van 12 mm, die opneemt met een samplerate van 48 kHz. Dure woorden, maar dat betekent niets minder dan dat hij gewoon veel detail opneemt en zuiver klinkt! Gebruik je de headset onderweg of alleen om naar muziek te luisteren? Dan klik je hem er gewoon af.

De microfoon doet prima zijn werk. Je teammates verstaan je goed, al mist hij naar mijn mening een beetje high end met zijn standaard instelling. Je stem klinkt daardoor net wat minder helder en leunt het iets meer naar de basklanken.

Ook de sidetone, waarbij je je eigen stem terughoort via de headset, kan beter. Deze functie zit verstopt in de Synapse app voor je computer of telefoon, en niet direct met een knop of volume wiel op de headset zelf. Heb je hem eenmaal aangezet, dan valt de kwaliteit ook nog wat tegen. Het signaal klinkt niet helemaal zuiver, en er lijkt een soort statisch, gedempt effect over je eigen stem te liggen waardoor je niet een goede representatie krijgt van wat je vrienden of teammates horen.

Twee verbindingen, één headset

Qua connectiviteit zit het helemaal goed. De BlackShark V3 Pro verbindt draadloos via de HyperSpeed Wireless Gen-2-dongle met USB-C of via Bluetooth 5.3, en je kunt hem ook bedraad gebruiken via USB-C of een 3,5 mm-kabel. Persoonlijk vind ik het grootste pluspunt dat je de dongle en Bluetooth tegelijk kunt gebruiken. Zo game je via de dongle en heb je tegelijkertijd je telefoon verbonden voor een gesprekje of een muziekje, zonder steeds te moeten wisselen.

Verder belooft Razer tot 70 uur met ANC uit, en met ANC aan ligt dat flink lager. Ben je toch leeg? Dan levert een kwartiertje laden je weer zo’n zes uur speeltijd op, best rap. Niet verder heel speciaal, maar het doet z’n werk.

Software

Op pc regel je alles via Razer Synapse. Daar vind je de EQ, de presets, THX Spatial Audio en de instellingen van je microfoon, zoals ruisonderdrukking en sidetone. Op je telefoon kun je met de Razer Audio-app onder meer de ANC en EQ aanpassen.

Dat er veel in de software zit, is fijn, maar sommige dingen mis ik op de headset zelf. Zo zit er geen knop op om het geluid in één keer te dempen. Juist bij een headset met zoveel knoppen is dat best opvallend, en voor een headset van €269,99 eigenlijk gewoon jammer.

Verdict

De Razer BlackShark V3 Pro is een sterke headset met een lekker vol geluid, een prima accu en een flinke lijst aan aansluitmogelijkheden. Vooral het tegelijk gebruiken van de dongle en Bluetooth is ontzettend handig, en met de esports-presets en de EQ in Synapse maak je de sound helemaal je eigen.

Jammer genoeg heeft de ANC functie nog wat kinderziektes, mist de microfoon wat high end en zitten sommige handige functies verstopt in de software of ontbreken ze helemaal. Voor €269,99 had ik daar net wat meer verwacht. Zoek je een gaming headset met een volle, basrijke sound die je op twee verschillende apparaten tegelijk kunt gebruiken? Dan zit je bij de BlackShark V3 Pro zeker goed.

–

De Razer BlackShark V3 Pro is verkrijgbaar in versies voor pc, PlayStation en Xbox, met een adviesprijs van €269,99 via de Razer-webshop.