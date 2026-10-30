Review | Razer Huntsman V3 Pro Mini 8KHz

Klein, licht en razendsnel. Met de Huntsman V3 Pro Mini 8KHz propt Razer een polling rate van 8000 Hz en analoge optische switches in een compact 60%-formaat. Maar is kleiner ook écht beter?

Razer hoeft zich eigenlijk niet meer voor te stellen. Het merk is al jaren een van de grootste namen in gaming randapparatuur, en met de Huntsman-lijn richt het zich vooral op de competitieve gamers onder ons. Op 1 oktober kondigde Razer de 8KHz-versie aan van de Huntsman V3 Pro Mini, een toetsenbord dat volgens het merk gemaakt is voor maximale muisruimte en makkelijk mee te nemen is naar offline toernooien.

Weet je nog dat je vroeger met een complete full-size plank onder je arm naar een LAN-party sjouwde? Met de Huntsman V3 Pro Mini 8KHz hoeft dat niet meer. Eerder keken we al naar toetsenborden met analoge switches, maar Razer gooit er met 8000 Hz en een hele reeks input-features nóg een schepje bovenop. Tijd om te kijken of dat ook voelbaar is.

Klein maar fijn

Het 60%-formaat is meteen het grootste pluspunt van de Huntsman V3 Pro Mini 8KHz. Hij is fijn om mee op reis te nemen en ideaal om mee te typen. De Razer Huntsman V3 Pro Mini 8Khz is een bedrade toetsenbord met een afneembare USB-C kabel die enigszins zit verwerkt in de behuizing. Dit voorkomt een kapotte USB-C poort maar tegelijkertijd heb je de vrijheid om de kabel te ontkoppelen als je op pad gaat.

Tijdens het gamen kun je soms wel het gemak van een aantal knoppen missen, want de F-rij, pijltjes en andere extra toetsen zijn fysiek weggelaten maar wel nog te gebruiken dankzij de Fn-modifier knoppen. Zo hebben meerdere toetsen meer dan één functie.

De top plate is gemaakt van aluminium met een fijn geborstelde afwerking voor een sleak design. De bouwkwaliteit is goed, maar ook niets bijzonders; wat wel opvalt is dat het toetsenbord enorm licht is. De doubleshot PBT keycaps hebben een prima textuur voor optimale grip, maar klinken eerlijk gezegd een beetje goedkoop vergeleken met andere toetsenborden in deze prijsklasse. Zo klinken ze tamelijk hol in combinatie met de switches. Aan de RGB ligt het in ieder geval niet. Razer heeft altijd goede RGB gehad, en dat laat dit model wederom zien.

Analoog en razendsnel

Onder de keycaps zitten Razers Analog Optical Switches Gen-2. Elke switch is individueel ingesmeerd met glijmiddel en wordt gedempt door een schuimlaag. Optische switches werken met licht in plaats van met metalen contactpunten, en de analoge variant meet zelfs hoe diep je een toets indrukt. Het toetsenbord ziet dus niet alleen ‘aan’ of ‘uit’, maar ook alles daartussen.

De actuatie, dus het punt waarop een toetsaanslag registreert, stel je zelf in tussen 0,1 en 4,0 mm. Zet je hem laag, dan registreert een toets al bij een lichte aanraking. Zet je hem hoog, dan moet je bewuster drukken, wat bijvoorbeeld fijn is tegen typfouten. Daarnaast is er Rapid Trigger, wat in normale-mensentaal betekent dat een toets meteen reset zodra je hem loslaat in plaats van op een vast punt.

Het typgevoel is prima. De travel van de switches is wel aan de langere/hogere kant, maar ze zijn gevoelig en reageren vlot en duidelijk op je inputs. Is dat je té gevoelig? Dan pas je de gevoeligheid gewoon aan in Synapse.

Verder zit de complete Advanced Input Control-suite erin, met Snap Tap, Snap Flex, Dynamic Keystroke en Dual-Keypress Priority. Zelf heb ik vooral een lage actuatie gebruikt in combinatie met Snap Tap en Snap Flex. Snap Tap zorgt ervoor dat als je twee tegengestelde richtingen tegelijk indrukt, je laatste input voorrang krijgt, handig als je snel van links naar rechts wisselt.

In de Razer-software zit daarnaast een gamepad-modus, waarmee het toetsenbord zich voordoet als een XBOX-controller. Dankzij de analoge switches kunnen de toetsen zoals WASD zich voordoen als een analoge stick, dus hoe dieper je drukt, hoe harder je beweegt.

En dan die 8000 Hz. De polling rate is hoe vaak het toetsenbord per seconde aan je pc doorgeeft wat je doet. Waar de meeste toetsenborden dat 1000 keer per seconde doen, doet deze het maar liefst 8000 keer. Het rapportinterval gaat daarmee van 1 ms naar 0,125 ms, en Razer belooft een gemiddelde latency van 0,48 ms. Merk je dat? Een beetje. Het is geen dag-en-nachtverschil, maar alles voelt net wat directer aan.

RAZER Synapse, via software of het internet

Het instellen van de Huntsman V3 Pro Mini 8KHz gaat makkelijk en snel. Het toetsenbord heeft een aantal instellingen die je met de Fn-keys al kan aanpassen. Wil je meer, dan kun je terecht in Synapse Web, dat gewoon in je browser draait zonder dat je iets hoeft te installeren. Handig, want zo kun je ook op een andere pc of tijdens een LAN snel iets aanpassen en het ziet er precies hetzelfde uit als de standalone Synapse software.

Je favoriete instellingen bewaar je in maximaal zes profielen op het toetsenbord zelf, ideaal als je het toetsenbord eens aansluit op een apparaat die geen Synapse gebruikt, zoals een tablet.

Wél is er een feature erg hinderlijk; dat is de mogelijkheid om de controller-emulatie, dus die gamepad-modus van eerder, uit te zetten. Mijn games zagen mijn echte controllers simpelweg niet meer en reageerden alleen nog op de virtuele controller van de Razer-software. Zo heb ik eerst moeten onderzoeken waarom mijn controllers het niet meer deden in combinatie met dit toetsenbord, én vervolgens een third-party oplossing moeten vinden. Een aan/uit-knop in de software of de mogelijkheid om te kiezen of je de virtuele controller wilt installeren zou dit probleem moeten voorkomen.

Ready, set, game

Tijdens het spelen van Marathon en Call of Duty: Modern Warfare 4 heb ik vooral de lage actuatie en Snap Tap en Snap Flex ingezet. Dat zijn precies het soort features die je in shooters het verschil kunnen maken, bijvoorbeeld als je snel wilt strafen om kogels te ontwijken of je vijand wilt verrassen bij het peeken. De switches reageren vlot en duidelijk, en het compacte formaat laat lekker veel ruimte over voor je muis. Alleen mis je in sommige situaties wel eens een extra knop, want bij een 60%-toetsenbord moet je het nu eenmaal met minder doen.

Verdict

De Razer Huntsman V3 Pro Mini 8KHz is een compact en snel toetsenbord dat precies doet wat het belooft. De analoge switches reageren vlot, met lage actuatie, Snap Tap en Snap Flex heb je veel controle over je inputs en instellen gaat makkelijk en snel, zelfs zonder software. De RGB is zoals we van Razer gewend zijn gewoon top.

Jammer genoeg is de typervaring soms wat goedkoop voor de prijs, verder is de travel van de switches aan de lange kant en kun je de controller-emulatie niet uitzetten. Ben je veel onderweg, ga je regelmatig naar LAN’s of heb je weinig bureauruimte? Dan is dit een sterke keuze, die ook nog eens prima is om mee te typen.

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De Razer Huntsman V3 Pro Mini 8KHz is vanaf €189,99 te verkrijgen in verschillende kleuren via de webshop van Razer en verschillende verkooppunten.