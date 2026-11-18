Wuhu Island, we zijn terug! Met Nintendo Switch Sports Resort brengt Nintendo dé bewegingsgame uit de Wii-tijd naar de Nintendo Switch 2, met twaalf sporten en eindelijk een volwaardige singleplayer. Maar is dit ook écht de opvolger waar we al die jaren op hebben gewacht?

In 2006 veranderde Wii Sports talloze woonkamers in een sportschool. Opa’s gingen bowlen, ouders stonden te boksen en menig Wii-mote vloog net iets te enthousiast richting de televisie (polsbandje om, mensen!). Drie jaar later volgde Wii Sports Resort, dat ons met Wii MotionPlus naar het zonnige Wuhu Island stuurde voor onder andere boogschieten, tafeltennis en jetskiën. In 2022 kregen we op de Switch vervolgens Nintendo Switch Sports, met een frisse look en bij launch zes sporten.

Zelf heb ik zowel Wii Sports Resort als Nintendo Switch Sports gespeeld, dus ik was hartstikke benieuwd naar deze nieuwe editie. Op gamescom konden we in onze preview al een paar sporten uitproberen, en sinds 22 oktober is Nintendo Switch Sports Resort exclusief verkrijgbaar voor de Nintendo Switch 2. Ik heb de game zowel solo als lokaal met vrienden en familie gespeeld. Tijd om die Joy-Con 2 weer om je pols te doen!

Welcome back to Wuhu Island

Het eerste wat opvalt, is natuurlijk Wuhu Island zelf. Het eiland uit Wii Sports Resort is opnieuw opgebouwd en ziet er op de Nintendo Switch 2 prachtig uit. Iedere sport heeft zijn eigen plekje, van de velden en het strand tot aan de vulkaan, en al die locaties liggen ook écht op de plek waar je ze op het eiland verwacht. Onderweg zie je andere eilandbewoners gewoon hun ding doen, en dat maakt het geheel lekker levendig.

Voor mij was het een flinke tik op de nostalgie-knobbel. Wuhu Island voelt als thuiskomen, maar dan in een veel mooier jasje. Je speelt als je eigen Mii of als een Sportsmate, de wat realistischere avatars die we kennen uit Nintendo Switch Sports. Je outfit kun je per sport opslaan, zodat je bij het opstarten meteen in je favoriete tenue klaarstaat.

Twaalf sporten, één eiland

Nintendo Switch Sports Resort bevat twaalf sporten, een mix van bekende gezichten en een paar nieuwkomers. Tennis, volleybal, bowlen, golf, basketbal, boxen, tafeltennis en boogschieten keren in een of andere vorm terug uit Wii Sports, Wii Sports Resort of Nintendo Switch Sports. Daarnaast kun je net als in Wii Sports Resort met een jetski en een propellervliegtuigje het eiland verkennen, en als warming-up is er zelfs touwtjespringen.

De klassiekers springen er voor mij nog altijd uit. Bowlen is natuurlijk van de partij, en met de 100-pin variant kun je nu eindelijk ook tegen anderen honderd kegels tegelijk omver knallen. Bij boogschieten schiet je tegelijk met je tegenstander en houd je rekening met de wind, en bij boxen voel je dankzij HD Rumble iedere klap die je uitdeelt. Bij basketbal kun je de bal tegenwoordig ook afpakken van degene die hem heeft, en dat zorgt voor wat extra spanning in een potje.

Duimen, boards en jetski’s

Ook de nieuwe sporten zijn een leuke aanwinst. Duimworstelen klinkt als een grapje, maar is verrassend vermakelijk. Je houdt één Joy-Con 2 rechtop en beweegt hem heen en weer om je tegenstander te ontwijken of juist uit zijn greep los te breken. Met de R-knop zet je een aanval in, en met een beetje geluk pin je zijn duim vast.

Skateboarden doe je met de muisbesturing van de Joy-Con 2, die we eerder al zagen in DRAG x DRIVE. Daardoor is het meteen ook de enige sport die je niet met de originele Joy-Con van de eerste Switch kunt spelen.

Dan heb je nog de eilandactiviteiten. Met power cruising scheur je op een jetski over de golven, waarbij je de Joy-Cons vasthoudt als een stuur en met een draai van je rechterpols een boost geeft. In het propellervliegtuigje vlieg je over Wuhu Island door de controller simpelweg te kantelen. Persoonlijk vind ik dit een van de leukste onderdelen van de game. Je hebt geen haast, je ziet het hele eiland vanuit de lucht of vanaf het water en het is gewoon heerlijk chill.

Swing it like you mean it

Dan de motion controls, want daar staat of valt een game als deze natuurlijk mee. Goed nieuws, want de Joy-Con 2 doen precies wat jij doet. Of je nu een backhand slaat bij tennis, met een korte polsbeweging het balletje terugslaat bij tafeltennis of een pijl aanspant bij boogschieten, alles voelt strak en precies.

Dat is ook wel nodig, want de game geeft je niet overal een handje. Bij tafeltennis krijg je bijvoorbeeld weinig hulp, dus een slordige zwaai stuurt het balletje zo van de tafel af. Omdat de besturing zo precies reageert, heb je een misser vooral aan jezelf te danken, en dat is precies hoe het hoort.

Eindelijk een reden om solo te spelen

Waar Nintendo Switch Sports vooral om online spelen draaide, krijg je in Nintendo Switch Sports Resort eindelijk een volwaardige singleplayer. In Island Crown klim je per sport een ladder op van twintig steeds sterkere tegenstanders. Bovenaan wacht de kampioen van het eiland, en wie die verslaat, mag het daarna nog opnemen tegen een heuse legende. Bij boxen is dat niemand minder dan Matt, die Wii Sports-veteranen vast nog wel kennen.

Met spelen verdien je Spocco-punten, en die geef je uit aan outfits, accessoires en andere cosmetica in het prijzencentrum. Dat kan nu ook gewoon solo of lokaal, en dus niet alleen online.

Daarnaast heeft iedere sport nu een viertal challenges om te behalen. Die lopen flink uiteen, van een perfecte match spelen, zoals een potje bowlen met alleen maar strikes, tot het vinden van een easter egg tijdens een van de sporten. Welke easter eggs er precies verstopt zitten? Die mag je lekker zelf gaan zoeken 😉 Voor mij werkt het allemaal heel goed. Island Crown houdt je lang bezig, en samen met de challenges heb je écht een reden om ook in je eentje de Joy-Con 2 op te pakken.

Toch is niet alles goud wat er blinkt. Per sport is er vrij weinig variatie. Op een paar extra’s na, zoals 100-pin bowlen, speel je vaak dezelfde potjes, en na een tijdje ben je op bepaalde sporten wel uitgekeken. Duimworstelen heeft bijvoorbeeld helemaal geen alternatieve modi.

Daarnaast mis ik persoonlijk honkbal. Dat zat in het originele Wii Sports en hoort voor mij gewoon in het rijtje klassiekers thuis. Ergens hoopte ik ook dat deze ook een terugkeer zou maken. Met twaalf sporten is er wel genoeg te doen, maar ik had die honkbalknuppel graag nog een keer rondgezwaaid.

Samen op de bank

Natuurlijk is Nintendo Switch Sports Resort ook gemaakt om samen te spelen. Je speelt met maximaal vier spelers op één Nintendo Switch 2, al heb je dan wel voor iedere speler een eigen controller nodig. Zelf heb ik naast de singleplayer vooral lokaal gespeeld met vrienden en familie, en dat is precies waar die typische Wii Sports-vibe weer helemaal terugkomt.

Liever online? Met een Nintendo Switch Online-abonnement kan dat ook. Bij bowlen speel je online zelfs met maximaal zestien spelers en bij golf met acht.

Verdict

Nintendo Switch Sports Resort brengt de magie van Wuhu Island helemaal terug. Het eiland ziet er prachtig uit, de motion controls met de Joy-Con 2 zijn strak en precies en met Island Crown heb je eindelijk ook solo een reden om te blijven spelen. De klassiekers staan nog altijd als een huis, en nieuwkomers als duimworstelen en skateboarden en de relaxte eilandactiviteiten maken het pakket af.

Jammer genoeg is de variatie per sport wat beperkt en ontbreekt honkbal in het rijtje. Toch is dit voor mij een dikke aanrader. Heb je een Nintendo Switch 2 en hou je van een potje sporten op de bank, alleen of met vrienden en familie? Dan wil je Wuhu Island zeker weer een bezoekje brengen!

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Nintendo Switch Sports Resort is sinds 22 oktober 2026 exclusief verkrijgbaar voor Nintendo Switch 2. Digitaal betaal je €49,99 in de Nintendo eShop.