Opgelet Tarnished! Het nieuwe avontuur Shadow of the Erdtree is bijna gearriveerd. Het is denk ik wel vanzelfsprekend dat iedere Tarnished die dit artikel leest de dagen aan het aftellen is om terug op reis te gaan naar the Lands Between. Misschien is het al een slim idee om alvast verder te gaan met je avontuur. Het is namelijk zo dat je aan bepaalde vereisten moet voldoen, om toegang te krijgen tot Shadow of the Erdtree. Om te beginnen met de Elden Ring DLC Shadow of the Erdtree, moet je interactie hebben met Miquella’s cocon in Mohgwyn Palace. Dit is echter gemakkelijker gezegd dan gedaan, omdat er enkele aanvullende vereisten zijn die je eerst moet voltooien voordat je de uitbreiding kan spelen. Checklist voor de Tarnished Hieronder staan de vereisten om te beginnen met de Elden Ring DLC: Versla Starscourge […]

Rowdy Leers