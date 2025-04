Exclusief Interview: Hoe Mandragora zich onderscheidt in het 2D Action-RPG Genre

Mandragora belooft een schilderachtig kunstwerk te worden waarin we door een duister verhaal spelen in een grimmige fantasiewereld. In deze actie-RPG sta jij als personage vooraan met jouw gekozen skills en keuzes in het verhaal. Wij hebben een exclusief interview mogen houden met de ontwikkelaars om te vragen hoe deze game tot leven is gekomen.

Wat is jullie grootste inspiratiebron? Is Mandragora een Metroidvania? En is er gebruik gemaakt van AI tijdens de ontwikkeling van de game? Dit soort vragen en meer stelde wij aan de getalenteerde ontwikkelaars bij Primal Game Studio. Dankzij dit interview krijg je meer inzicht in hun ontwikkelproces, hun keuze voor muziek, hoe de wereld is opgebouwd en jouw rol als speler in het verhaal. Naast een rode draad door het verhaal kent Madragora verschillende personages met hun eigen verhalen die je kunt volgen en is de game meer opgebouwd als een 2D Dark Souls dan een Metroidvania, alhoewel de game toch erg veel Castlevania invloeden heeft dankzij de liefde voor deze franchise van de ontwikkelaars.

Als het aankomt op de aangrijpende tekenstijl hebben ze veel te danken aan franchises als Ori en Diablo die stuk voor stuk een erg gedurfde stijl toepassen met uitspringen kleuren voor een schilderachtige presentatie, een effect die de ontwikkelaars van Mandragora met deze game ook op jouw beeldscherm wil presenteren. Wat de makers willen dat je voelt na het uitspelen van de game, is een verzadigd en voldaan gevoel — maar toch met een blijvende honger naar meer. Of je de game nu uitspeelt in zo’n 40 uur, kiest voor een Completionist-run, of zelfs aan een tweede New Game+ begint. Zie het volledige interview met Alex Pearson, Community Marketing Manager, hier beneden!

Het Mandragora interview

Jullie adverteren met een “Interconnected” wereld. In een 2.5D-game kan dat behoorlijk uitdagend zijn. Hoe komt dit tot uiting in Mandragora? Hebben jullie inspiratie gehaald uit andere games die dit goed hebben gedaan, zoals Dark Souls?

De Souls-games zijn een grote invloed voor ons geweest. In Mandragora navigeren spelers door een vertakte wereld, kunnen ze vrij terugreizen, gebruikmaken van een fast travel-systeem en verborgen geheimen ontdekken door van het “veilige” pad af te wijken. Het creëren van een onderling verbonden wereld die verkenning stimuleert, is altijd een centraal onderdeel van onze visie geweest voor de spelerservaring, en we hopen dat we dat doel hebben bereikt.

Onderling verbonden betekent niet per se een Metroidvania, maar is Mandragora een Metroidvania?

Mandragora is geen ‘pure’ Metroidvania, hoewel het wel enkele overeenkomsten vertoont. Gezien het 2.5D side-scrolling perspectief is het begrijpelijk dat mensen die vergelijking maken, maar dat is slechts één aspect van de game. In de kern is Mandragora een action-RPG, met diepe karakteraanpassingen en complexe systemen die de reis van de speler door een vertakte wereld en verhalende ervaring vormgeven.

Wat was jullie grootste inspiratie voor de artstyle? Ik zie veel dark fantasy elementen die doen denken aan Castlevania.

We zijn grote fans van de Castlevania-games, dus dat sijpelt ongetwijfeld door in ons werk. Ons team heeft zich laten inspireren door verschillende bronnen, met Ori and the Blind Forest en Diablo 3 als twee van de grootste invloeden. Beide staan bekend om hun schilderachtige, visueel rijke stijlen met sterke belichting en gedurfde kleuren. Natuurlijk was het nooit onze bedoeling om simpelweg te kopiëren, maar om geïnspireerd te worden door de besten en iets unieks te creëren.

Hoe werken karakterbuilds in jullie game? Ik heb in verschillende dev-diaries gelezen over verschillende damagetypes, maar hoe balanceren jullie al deze elementen? Is balans een sleutelprioriteit, of hechten jullie meer waarde aan vrijheid en kijken jullie uit naar overpowered builds die spelers bedenken?

Het is echt een mix van beide. We willen dat spelers de vrijheid hebben om builds te maken die passen bij hun speelstijl, terwijl we er ook voor zorgen dat deze flexibiliteit de algehele balans van de game niet compromitteert. Tijdens de ontwikkeling hebben we talloze aanpassingen gemaakt op basis van interne tests en spelersfeedback om de ervaring te verfijnen. Perfecte balans is misschien ongrijpbaar, maar ons doel is altijd geweest om een systeem te creëren dat belonend, flexibel en goed afgestemd aanvoelt.

De laatste tijd zijn er nogal wat 2D Action-RPG’s uitgekomen met een soortgelijke stijl als Mandragora. Wat maakt jullie game uniek?

Het is geweldig om een heropleving van 2D-games te zien! Met Mandragora hebben we geprobeerd iets te maken dat zowel vertrouwd als fris aanvoelt. In plaats van simpelweg trends te volgen, hebben we onze eigen draai aan het genre gegeven, waarbij we dark fantasy combineren met een rijke, schilderachtige esthetiek om een wereld te creëren die visueel en thematisch opvalt.

Bevat de game voice-acting, of is het voornamelijk tekstgebaseerd, aangezien het een verhalende game is?

Ja, Mandragora bevat voice-acting, waardoor spelers niet alleen de personages kunnen zien, maar ook horen, wat helpt om de wereld tot leven te brengen.

Waar gaat het verhaal van Mandragora over en kunnen we meerdere verhaallijnen volgen via sidequests? Welke thema’s spelen een belangrijke rol? Zit er een diepere boodschap of inspiratie achter het verhaal?

We willen niet te veel verklappen voor de release, maar in de kern gaat Mandragora over een reis terug naar een wereld die je ooit thuis noemde, een gevaarlijke tocht om haar te redden en uiteindelijk alles in twijfel trekken wat je dacht te weten. De game bevat ook talrijke sidequests en rijke NPC-interacties, waarmee spelers diepere lore kunnen ontdekken en meer kunnen leren over Faelduum, de wereld van Mandragora. We zijn erg trots op het verhaal dat we samen met Brian Mitsoda hebben gecreëerd en hopen dat spelers er net zo van zullen genieten als wij.

Wat kunnen jullie vertellen over de soundtrack en het geluid? Hebben jullie samengewerkt met een specifieke componist of studio?

We zijn enorm enthousiast om samen te werken met Christos Antoniou, vooral bekend van de Griekse deathmetalband SepticFlesh. Zijn composities spelen een cruciale rol bij het bepalen van de sfeer in Mandragora, waarbij orkestrale geluiden worden vermengd met metal-geïnspireerde elementen om een soundtrack te creëren die spelers volledig onderdompelt in de wereld van de game.

Hoe draagt de muziek bij aan de sfeer en spanning van de game? Zijn er dynamische muziekveranderingen afhankelijk van de situatie?

De muziek in Mandragora is ontworpen om de sfeer en spanning in elk moment te versterken. Van intense baasgevechten tot rustigere verkenningsmomenten, de soundtrack weerspiegelt de reis van de speler en helpt hen onder te dompelen in de wereld. We hopen dat spelers niet alleen genieten van het avontuur, maar ook een connectie voelen met de melodieën die hen begeleiden.

Hoe groot is de game? Hoe lang duurt het om deze uit te spelen, en hoeveel tijd kost een volledige completionist-run? Is er een New Game+ mode?

De speeltijd varieert afhankelijk van de speelstijl, maar we schatten ongeveer 40 uur voor een volledige playthrough. Voor completionisten die alles willen ontdekken, zal de speeltijd waarschijnlijk nog langer zijn. Mandragora bevat ook een New Game+ mode voor spelers die hun reis willen verlengen.

Hebben jullie AI gebruikt tijdens de ontwikkeling van deze game?

Alles wat je in Mandragora ziet, is met liefde gemaakt door de bekwame handen van ons menselijke team.

Wat was de grootste uitdaging tijdens de ontwikkeling van Mandragora?

Onze reis zat vol uitdagingen. Als een indie-studio uit een land dat niet breed wordt erkend voor gameontwikkeling, vergde het realiseren van zo’n ambitieus project immense toewijding en doorzettingsvermogen. Ondanks de obstakels heeft elke hindernis die we hebben overwonnen de ervaring des te meer de moeite waard gemaakt, en we zijn ongelooflijk trots op hoe ver we zijn gekomen.

Na het zien van zoveel geweldige 2D-games die jullie voorgingen, wat hebben jullie daarvan geleerd en toegepast in Mandragora? En wat hebben jullie meegenomen uit jullie eigen eerdere games?

We hebben veel inspiratie gehaald uit geliefde 2D-games en de beste elementen uit verschillende genres samengevoegd om iets unieks te creëren. Dit geldt niet alleen voor games die we hebben gespeeld, maar ook voor de ervaring die ons team heeft opgedaan bij eerdere projecten. Hoewel ons team decennia aan ervaring met zich meebrengt, is Mandragora onze eerste originele IP bij Primal Game Studio, en we kunnen niet wachten om het met de wereld te delen.

Als Mandragora een film of serie zou worden, wie zouden jullie dan als regisseur willen?

Dat is een lastige vraag! Iedereen in het team heeft waarschijnlijk zijn eigen favoriete regisseur in gedachten, maar het hangt er echt van af wie het beste past bij het verhaal dat we willen vertellen. De wereld van Mandragora zit vol potentieel voor verschillende verhalen, dus de mogelijkheden zijn eindeloos!

Wat voor gevoel hopen jullie dat spelers hebben wanneer ze het verhaal uitspelen?

Tevreden, maar met een verlangen naar meer. We zijn trots op onze game en vinden dat het een complete ervaring biedt, maar ons ultieme doel is dat spelers meer willen zien van de wereld die we hebben gebouwd!

Zijn er features die jullie graag hadden willen toevoegen, maar uiteindelijk hebben moeten schrappen?

Helaas zijn er best wat dingen op de plank blijven liggen. Maar wie weet, misschien krijgen we in de toekomst de kans om sommige van die ideeën alsnog uit te werken!

Wat is het trotse moment van jullie team tijdens de ontwikkeling?

Als we namens ons toekomstige zelf spreken: de releasedag. Elk mijlpaal moment heeft ons naar dat punt gebracht, en het is ongelooflijk belonend om al ons harde werk eindelijk tot leven te zien komen. We hopen dat spelers genieten van Mandragora!

Mandragora verschijnt op 17 april voor PlayStation 5, Xbox Series X | S, Nintendo Switch en PC.