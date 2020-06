Pokémon Presents: Pokémon Unite aankondiging

Vandaag mogen we nogmaals genieten van Pokémon nieuws. In de Pokémon presents krijgen we nieuwe titels.

Ten eerste Pokémon unite. Unite zal in samenwerking met Tencent gemaakt worden. De game zal door veteraan developers onder handen genomen worden. Het zal een coöperatieve game worden die meerdere keren opnieuw gespeeld kan worden. Het zal een top down team based game worden die ietwat weg heeft van een League of Legends achtige game. De game zal free to start zijn op de Nintendo Switch en mobile platforms.

Welke Pokémon in Unite speelbaar zullen zijn is nog niet duidelijk. Tot zover zagen we onder andere Lucario, Venusaur, Blastiose, Talonflame, Snorlax en Clefable.

In Unite zullen er geen type advantages zijn. De game zal met hulp van de Tencent TiMi studio gemaakt worden. Een studio die bekend is van hun werk aan Honor of Kings en Call of Duty: Mobile.

Teams van vijf zullen het in een multi-lane map tegen elkaar opnemen. De ene helft van de map zal van jouw team zijn, de ander van je tegenstanders. Unite zal crossplay multiplayer ondersteunen. Ondertussen zul je op de map wilde Pokémon kunnen vangen.

Dit was de enige titel die vandaag werd aangekondigd in de Presents. Over een release date is ook nog niets bekend. Het is dan ook een drukke week geweest voor The Pokémon company met de aankondiging van New Pokémon Snap, Pokémon smile en Pokémon Café mix. De laatste komt vandaag uit.