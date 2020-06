Dead by Daylight: Silent Hill

Eerder lieten we weten dat Dead by Daylight met een onwijs gaaf nieuw hoofdstuk kwam. Met trailer en een klein beetje informatie werden we op weg geholpen. Nu kunnen we gewoon een hele re-cap geven over wat het allemaal wel niet inhoudt!

Want de nieuwe killer is natuurlijk een oude vriend van horror fanaten, namelijk Pyramid Head, The Executioner genaamd in Dead by Daylight. We kennen hem als huiveringwekkende killer van Silent Hill. Nog altijd een aanrader om te kijken trouwens. In samenwerking van de makers van de film en de makers van de game kwam er een mooi hoofdstukje uit. Zo kan je in de game los met de ability ‘Rites of Judgement’. Hiermee splijt je een deel van de map in twee. Als spelers hier doorheen lopen word je als killer direct getriggered. Wanneer deze actie gaande is kan je nog een extra move doen, namelijk de ‘Punishment oof the Damned’. Als je deze speciale aanval doet boost je een wave van power voor je uit. Mochten hier spelers voor lopen krijgen zij schade. Ook heb je de ‘Cage of Atonement’, deze gebruik je als je over een stervende survivor staat. De speler zit dan in de Cage en wordt net zoals aan een haak geofferd aan The Entity. Ook hier moet de speler skill checks doen om The Entity op afstand te houden. Tot slot heb je de ‘Final Judgement’. Deze kan je gebruiken wanneer er een survivor op de grond ligt die al aan de haak heeft gehangen of al in je Cage heeft gezeten. Deze executeer je dan direct.

Uiteraard komt The Executioner ook met een aantal perks zoals iedere killer en survivor in Dead by Daylight. ‘Forced Penance’ gebruikt zichzelf wanneer je een speler slaat terwijl je bezig bent met een andere survivor. De geslagen speler heeft dan even last van de ‘Broken status effect’. ‘Deathbound’ is een nare voor de overlevenden. Wanneer je uit het zicht en radius bent van de killer en je heelt iemand, begint de persoon die de EHBO geeft te gillen. Dit maakt de killer uiteraard alert… Tot slot heb je ‘Trail of Torment’, wanneer je als killer een generator stuk schopt word je even undetectable voor spelers.

Maar, je kan uiteraard ook de andere kant spelen. Met bijvoorbeeld de nieuwe survivor Cheryl Mason! Zij vertolkt de rol van Heather. Met haar kan je spelen om de game te winnen van The Executioner. Ook zij komt met drie interessante perks. ‘Blood Pact’ is wanneer je een andere speler kan zien. Dit werkt alleen als hij of jij de obsessie bent van de killer. Ook zie je elkaar dan alleen als één van de twee gewond is. Wanneer jullie elkaar oplappen krijgen jullie allebei even de ‘Haste status effect’. Of speel met ‘Soul Guard’, Wanneer je geheeld wordt of bij komt van de stervende status krijg je een ‘Endurance status effect’. Tot slot heb je de ‘Repressed Alliance’, deze activeert als je voor een lange tijd aan generatoren hebt gesleuteld. Wanneer je bezig bent kan je deze perk activeren. Dit zal de entiteit rond de generator tijdelijk even blokkeren. Dit zal ook zichtbaar zijn naar andere spelers.

Ook komt dit hoofdstuk met een nieuwe map. De ‘Midwich Elementary School’. Durf jij het aan om hier te spelen met je teamgenoten? Of is dit juist de beste map van Dead by Daylight waar jij je als killer helemaal thuis voelt?