EA gaat dubbel inzetten op Star Wars games

Electronic Arts gaat meer resources inzetten op games binnen hun Star Wars IP licentie. Het gigantische gamebedrijf is aardig verrast door het grote succes van onder andere Respawn Entertainment’s Jedi Fallen Order. Binnenkort zien we een nieuwe titel in de franchise: Star Wars Squadrons.

Waar Disney gedreven is om de verhalen van Star Wars door te zetten blijft EA gedreven om nieuwe interactieve content aan te bieden binnen de franchise. Battlefront 2 verscheen met veel ophef, maar heeft zichzelf goed opgepakt na alle kritiek. Battlefront en Battlefront 2 hebben bij elkaar opgeteld meer dan 35 miljoen exemplaren verkocht. Star Wars Jefi Fallen Order van de makers van Titanfall en Apex Legends heeft de verwachte verkoopaantallen overtroffen met minimaal 10 miljoen stuks.

Tijdens EA Play Live kregen we een eerste blik op de gameplay beelden van de nieuwe game in het universum van Lucasfilm. Star Wars Squadrons focust zich puur op combat in de starfighters. Neem deel in multiplayer 5 tegen 5 dogfights of speel het verhaal in beide perspectieven, van zowel de Empire als de New Republic.

Andrew Wilson, de CEO van EA heeft het volgende te melden:

“So again, I think that we’re going to double down on that partnership. Disney continues to be very, very committed to the IP and the canon, and continue to create new content.”

Kijk jij uit naar de starfighter game van EA? De game verschijnt 2 oktober al voor Playstation 4, Xbox One, PC, PSVR, PCVR en ondersteund crossplay tussen alle platformen. De game is van voor tot achter volledig speelbaar in de VR mode op Playstation 4 en PC.

Neem jij het op tegen je tegenstanders tussen de sterren? Of kijk je meer uit naar een nieuwe Battlefront game, of vervolg op Fallen Order van Respawn? Of totaal iets anders? Laat het ons weten!