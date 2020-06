Pokémon krijgt nieuwe aankondigingen!

Vandaag mogen we niet alleen aan de gang met de eerste van de DLC delen voor Pokémon Sword en Shield, we krijgen via een Pokémon Presents ook nog nieuws over nieuwe games en nieuwe DLC!

De premier kwam om 3 uur uit en liet ons een aantal nieuwe dingen zien. Ten eerste Pokémon Smile. De app gaat ons helpen met het tandenpoetsen in deze stressvolle tijd. De ergerlijke 2 minuten die we meerdere keren per dag besteden met onze tandenborstel gaat zo heel wat vrolijker worden. De app zal vandaag te downloaden zijn. De volgende is de puzzel game Pokémon Café Mix. De mobile game zal gebaseerd zijn op het mixen van ingrediënten waarmee je gerechten zult maken. Hoe verder je in de game bent, hoe groter je café en hoe meer Pokémon jouw café zullen bezoeken. De game zal te spelen zijn op Nintendo Switch, IOS en Android. De pre-order begint vandaag.

Als derde titel een grote verrassing waar veel fans op gewacht hebben, namelijk: New Pokémon Snap. De vorige game kwam meer dan 20 jaar geleden uit. De nieuwe Switch versie heeft nog geen release date. Daarnaast een aantal details voor Go. Het Go Fest zal dit jaar Victini de game in brengen. Daarnaast zal mega evolution naar Go komen. Tenslotte de DLC voor Sword en Shield. Om de launch te vieren komt er een special max raid met Zeraora. Als een miljoen spelers de raid voltooien zullen spelers een shiny Zeraora krijgen. Daarnaast nieuwe avatars. Tevens zal op de 24e nog een reveal plaatsvinden met een nieuwe game, wat dit gaat zijn weten we nog niet!

