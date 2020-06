Crysis Remastered lek toont trailer en releasedatum

Crysis Remastered werd kort geleden aangekondigd door Crytek. Het kon niet lang geheim blijven want de teaser lekte al het internet op. Het grote moment wordt Crytek niet gegund, want ook nu lekt er een zee aan informatie via de Microsoft Store, een dag vóór de onthulling.

Een releasedatum die zegt 23 juli 2020 en een grootte van 7 GB. Best wel klein toch? Uit de trailer zien we dan ook dat het lijkt alsof de game niet heel erg ‘geremastered’ is. Het lijkt meer op een port voor de huidige generatie, maar dan met de nieuwe snufjes van de up-to-date Crysis engine. Nieuwsgierig? Bekijk hier beneden zelf de beelden!

Crysis verscheen voor het eerst in 2007 en zette destijds de hele wereld op zijn kop. Op alle fronten was het een revolutionaire game en vormde Crysis een ultieme benchmark om systemen te testen. De befaamde regel ‘Can it run Crysis?’ werd in het leven geroepen. Ondertussen zijn we 13 jaar verder en als we bovenstaande beelden bekijken doet de game het nog best wel goed. Het is helaas niet de volledig bewerkte versie waar een aantal fans op gehoopt hadden.

Wie weet heeft Crytek met de onthulling nog wel een troef achter de hand, en verschijnt er misschien wel een volledig nieuwe game met verbluffende graphics en physics op de volgende generatie? We moeten nog even geduldig afwachten. 1 juli om 18:00 gaat de onthulling plaatsvinden en weten we zeker wat er op ons pad gaat komen. Het lijkt er in ieder geval op dat we niet lang hoeven te wachten om aan de slag te gaan met de remaster!