Dreams vanaf 22 juli speelbaar in VR

Vanaf 22 juli is het mogelijk om virtual reality games te ontwikkelen en spelen in Dreams op Playstation 4. Officiële Playstation VR ondersteuning is onderweg naar de game. Dit is een grote stap voor de community. Nu kunnen ze zelf aan de slag met het maken van VR games in Dreams.

VR is ongetwijfeld een onmisbare feature in deze generatie. Sony heeft het VR platform een stevige zet in de rug gegeven met een VR headset voor de Playstation 4 console. Sinds de release zijn er al zeer sterke titels toegevoegd aan de catalogus. Dreams is ongetwijfeld een grote toevoeging aan deze groeiende lijst.

Inside The Box is de nieuwe update van 22 juli die VR ondersteuning toevoegt. Samen met de ondersteuning verschijnt er een nieuwe tutorial, nieuwe how-to’s en een gloednieuwe toolkit om VR ervaringen in op te bouwen. Media Molecule, de ontwikkelaar van Dreams, heeft al nieuwe content klaar staan om gespeeld te worden in VR.

Ook non-VR spelers kunnen aan de slag met de nieuwe update. Zij kunnen voor andere VR spelers content maken. Zowel het spelen als het bouwen kan je in VR doen met of zonder Move Controllers. Zodra je VR content van andere spelers gaat bewonderen kan je na afloop een comfort-cijfer geven. Zo laat je andere spelers weten of de gespeelde content wel geschikt is voor VR.

Benieuwd wat er in het verschiet ligt voor Dreams? Media Molecule heeft een roadmap vrijgegeven waarin ze bekende issues en toekomstplannen bekend maken.