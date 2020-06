Playstation Plus 10 jaar: Drie gratis games in juli

Playstation Plus is 10 jaar! Hoera! Hieperdepiep, hoera! We mogen het met z’n allen gaan vieren, maar alleen als je een Playstation Plus abonnement hebt. Abonnees krijgen in de maand juli een extra game. Drie in totaal. Sleep de gratis games van juni nog even snel naar binnen als je dat nog niet gedaan hebt.

In juli mogen we aan de slag met NBA 2K20, Rise of the Tomb Raider: 20 Year Celebration en als extra game: Erica. De laatste uit het rijtje is nog geen jaar oud. De game koste tijdens release maar een tientje en is een interactieve thriller. Het gaat over een meisje die nachtmerries heeft over haar vermoorde vader. Het is aan jouw om uiteindelijk de oorzaak te achterhalen. Je speelt de game door middel van een app op je telefoon. Het is dus een compleet ander soort ervaring dan je traditionele videogame. Lees vooral even onze review over de game terug!

Tomb Raider en NBA is niets nieuws. De een gaat over klimmen en klauteren, op zoek naar krachtige relieken. De ander is een basketbal game.

Vorige games

In de maand juni mochten we twee schietspellen toevoegen aan onze digitale bibliotheek. Call of Duty: WWII en Star Wars: Battlefront II. Je hebt nog tot en met 6 juli om deze gratis te claimen, voordat ze terug keren naar hun oorspronkelijke prijs.

10 jaar Playstation Plus

Op 31 maart 2020 had Playstation Plus 41,5 miljoen abonnees. De aller eerste game die gratis beschikbaar werd gemaakt via de dienst was WipeOut HD. In totaal zijn er ondertussen meer dan 1000 gratis games uitgegeven via de dienst. De 5 meest gedownloade games zijn:

Call of Duty: Modern Warfare Remastered

Sony Forces

Shadow of the Colossus

Call of Duty: Black Ops 3

Destiny 2

De meest gespeelde multiplayer games via Playstation Plus zijn de volgende: