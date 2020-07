Crash Bandicoot: On the Run onderweg naar iOS en Android

Crash Bandicoot 4 is niet de enige game uit de populaire gamereeks die we binnenkort in ons leven mogen verwelkomen. Smartphone games verdienen ook wat liefde. King, de maker van Candy Crush presenteert Crash Bandicoot: On the Run!

Crash is helemaal aan te passen in deze smartphone game en in de getoond trailer zien we al een kleine glimp van de opties. Oude bazen keren terug om opnieuw verslagen te worden in deze smartphone runner. We kennen de genre allemaal wel van games als Temple Run. Crash Bandicoot rent automatisch naar voren en kan wisselen tussen drie banen waarbij er steeds meer obstakels verschijnen en je uiteindelijk ook verticaal kunt bewegen.

Crash Bandicoot is back, but this time he’s on the run and on mobile! That means high-speed battle runs across Wumpa Island to save the multiverse from the evil Dr. Neo Cortex; smash crates, avoid obstacles and run into your favorite characters…Not to mention battling your favorite Crash bosses, earning rewards, base building and weapon crafting – all with a customizable Crash!

Zoals de Engelse beschrijving hierboven al luidt is dat niet alles wat de game met zich mee brengt. In deze smartphone game is het bovendien mogelijk om je eigen basis op te zetten en wapens te knutselen.

Wanneer de game verschijnt voor iOS en Android is nog niet duidelijk. Je kunt de game wel alvast voor-registreren. Zodra de game beschikbaar is krijg je daar een melding van en ontvang je bovendien exclusieve beloningen. De game wordt free-to-play, maar zal zoals je al verwacht in-app aankopen toevoegen. In welke vorm deze gaan verschijnen is nog niet duidelijk. De soorten microtransacties in smartphone games zijn heel divers. Mocht King de trend van de Candy Crush games voortzetten betekent dit dat je een aantal keer kunt spelen en vervolgens levens moet bijkopen om verder te spelen. Als je dat niet wilt, moet je een paar uur wachten.

Laten we hopen dat de microtransacties in deze Crash game niet zo agressief zijn.