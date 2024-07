Fallout London is vanaf nu speelbaar

Fallout London, een van de grootste en meest ambitieuze full-game mods voor Fallout 4 is vanaf nu gratis verkrijgbaar voor PC spelers. Het enige dat je nodig hebt om de game te kunnen spelen is Fallout 4: Game of the Year Edition, om de gratis mod te kunnen spelen.

Na een lange ontwikkelperiode met ontzettend veel passie en heel veel getalenteerde ontwikkelaars is Fallout London na enkele tegenslagen eindelijk verkrijgbaar. De mod heeft de grootte van een volledige game en is gratis speelbaar voor alle Fallout 4: GOTY spelers op PC. Spelers die de game spelen via GOG kunnen zelfs met één klik aan de slag door een samenwerking tussen GOG en Team Folon, de ontwikkelaars van de mod.

Fallout London zou eigenlijk iets eerder zijn verschenen maar vlak voor de release datum van de game werd de Fallout 4 Next Gen Update uitgebracht waardoor heel de planning voor Team Folon verstoord werd. Gelukkig heeft het niet veel langer moeten duren en is het moment eindelijk daar. Door Fallout 4 te installeren en de mod te installeren via GOG kan je vandaag nog aan de slag. Indien je de game niet via GOG hebt gekocht, maar via Steam moet je de stappen volgen die Team Folon voor je heeft beschreven om handmatig toegang te krijgen tot Fallout: London.

Fallout London

De game is helemaal gratis te spelen, maar als je de ontwikkelaars wilt steunen dan kan je dat uiteraard doen door zelf een bedrag over te maken. De mod is veel meer dan een toevoeging aan de basisgame. De mod speelt zich af in een hele nieuwe locatie, heeft nieuwe personages, unieke voice-actors, nieuwe assets en zelfs hele nieuwe gameplaysystemen en bestaande systemen die verbeterd zijn ten opzichten van de basisgame.