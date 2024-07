ZoMMOr: ArenaNet over nieuwe Guild Wars 2 raid

Guild Wars 2: Janthir Wilds brengt meer met zich mee dan een nieuwe story, player housing of een enhanced Warclaw mount. Het is namelijk ook de start van een nieuw soort raid en Convergence! ArenaNet vertelt in een blogpost meer over hoe dit in z’n werk zal gaan en uiteraard willen we dat met jullie delen tijdens de hete ZoMMOr weken!

Janthir Wilds verschijnt op 20 augustus en dat betekend een boel dingen. Maar, voor de hardcore spelers onder ons betekend het eigenlijk maar 1 ding: Een nieuwe raid! Deze raid is te spelen met 10 spelers als een raid wing, of met 50 spelers in Convergence. Dit doet ArenaNet om de verhaallijn van zo’n raid, zowel als de toffe encounters, voor iedereen toegankelijk te maken. De raid zal dit maal een nog groter onderdeel worden van de verhaallijn van de expansion zelf. Dit zal spelers dan ook stimuleren om Janthir Wilds in z’n geheel mee te willen maken, inclusief raid/ Convergence.

In de raid variant zal het verhaal van de raid nog meer in het teken staan van jou als de grote held. Speel je de 50 speler variant, dan draait het verhaal net dat beetje meer om de NPCs die in het verhaal zitten. Buiten dat zal er uiteraard een verschil zitten in het soort beloningen dat je krijgt van deze raid. Dit maakt het natuurlijk ook veel leuker om opnieuw te spelen in een andere vorm, want het is toch net dat beetje anders.

Raids in de toekomst (?)

ArenaNet wilt hiermee ook gelijk de vraag beantwoorden die op iedereens tong ligt. Komen er nog meer raids in de toekomst? Een voorzichtige ‘misschien’ is wat ze daarop te zeggen hebben. Raids vereisen enorm veel tijd van de ontwikkelaar en daarmee ook veel resources en mensen die normaliter aan de PvE/ PvP kant van de game zitten te werken. Daarnaast zijn raids in hun 10-player vorm maar een niche, volgens de blogpost. Zij zien deze nieuwe raid als een test om te kijken hoe deze vorm van content er in de toekomst potentieel uit kan komen te zien, maar willen hierin nog geen beloftes doen.

Daarnaast is de grote reden dat raids meer integratie in de overkoepelende story krijgen, dat ArenaNet hiermee het development schema wat meer ruimte kan bieden. Zo past raid content beter in de planning en zal het voor zowel de developers, als de spelers, leuk blijven. De raid zal in november pas verschijnen, maar kort daarna kunnen spelers een challenge mode verwachten. Daarin valt een toffe titel voor je account te verdienen, naast nog veel meer rewards..

”The Kodan cubs huddle closely around the village’s Claw, their eyes wide with awe and excitement as he begins to recount a harrowing tale. It’s a story of bravery and strategy, in which a band of fifty fearless Tyrians embarked on a daring mission as they ascended the mountain. As the tale unfolds and you take up the challenge in this encounter, you will find a strong ally in your warclaw mount, which will aid in this new adventure! Listen closely as the village’s Claw weaves the narrative—each encounter promises unexpected challenges and thrilling surprises.”

Moeilijke content beloont

Voor degenen die de uitdaging aangaan staat een hoop te wachten in de vorm van rewards. De content is nog meer fine-tuned dan in Secrets of the Obscure en vereist daarmee, ook als convergence, enige coördinatie. Daar tegenover staat dat je essences kan sparen, waarmee je Legendary gear kan maken. En ja, dit geld ook voor de Legendary gear die uitkwam tijdens Secrets of the Obscure. Ook komt er een nieuwe legendarische speer, naast een nieuwe legendarische backpiece. Genoeg om voor te sparen dus. Ga jij de uitdaging aan?