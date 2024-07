ZoMMOr met Double XP in RuneScape

Ook Jagex doet mee aan de ZoMMOr want RuneScape krijgt binnenkort weer een Double XP evenement. Het evenement gaat van start op 2 augustus en duurt vervolgens, zoals gewend, 10 dagen lang.

Het heeft even geduurd, maar het is al 2 Double XP evenementen mogelijk om je Necromancy te trainen met de bonussen van Double XP. Sinds het laatste evenement is het “Live” gedeelte geen onderdeel meer van de titel, maar is er inhoudelijk vrij weinig veranderd. Enkel zijn de XP Spirtes en is de NPC Nic The Trader niet meer aanwezig in de game. Of dit evenement weer kleine veranderingen gaat toepassen is nog niet bekend. Hoogstwaarschijnlijk zal er weer een Treasure Hunter promotie aanwezig zijn om nóg meer extra XP items te bemachtigen.

Have you heard of the Mining & Smithing update? ⚒️ It’s the perfect time to get your 99s ready, with DXP starting on the 2nd of August! pic.twitter.com/5Hw4ucyobV — RuneScape (@RuneScape) July 23, 2024

Double XP in RuneScape

Het dubbele XP weekend, of Bonus XP weekend gaat al jaren mee in RuneScape. Waar het voorheen bestond uit slechts een weekend, is het tegenwoordig een evenement van 10 dagen. Het evenement begon ooit eens met een weekend bonus XP. Hierbij kreeg je de eerste paar minuten 2,7 maal je normale XP bij het trainen van een skill. Destijds was Summoning de favoriet om te trainen in de eerste paar uren. Naarmate je speeltijd toenam, daalde de multiplier tot 1,1. Hiermee eindigde je het evenement dus met slechts 10% bonus XP. Nog steeds mooi meegenomen, maar dat is niets in vergelijking met het evenement dat we vandaag de dag kennen. 10 dagen lang, 200% XP.

Het evenement komt tegenwoordig ook steeds vaker terug. Zo’n 4 maal per jaar. Dat was vroeger 1x per jaar in de zomer en daarna 2x per jaar. Het moge duidelijk zijn dat Jagex steeds meer nadruk wilt leggen op end-game content en spelers zo snel mogelijk wilt laten klaarstomen voor deze content met nieuwe methodes om sneller te trainen en veelvoudige evenementen om extra snel te kunnen trainen.

Welke skill(s) ga jij “maxen” tijdens dit dubbele XP evenement? Het evenement duurt van 2 tot 12 augustus.