Stalker 2 opnieuw uitgesteld

Het lijkt wel een vloek te zijn. Vandaag kondigt GSC Game World aan dat Stalker 2: Heart of Chornobyl wederom 2 maanden zal worden uitgesteld. De game zal nu uitkomen op 20 november 2024. Oorspronkelijk was dit 5 september. Waar komt dit door en kunnen wij de game daadwerkelijk verwachten in november?

De delay van Stalker 2 wordt aangekondigd met een korte video op YouTube. In die video drijven ze de spot met henzelf en proberen ze de klap te verlichten door het zo te brengen, dat spelers nu meer tijd hebben om henzelf voor te bereiden op de moeilijke gameplay die komen gaat. Ook kondigen ze aan dat er nog een developer deep dive aan zal komen, naast nog een speciale verassing. Check die video hier beneden:

Fans maken er over het algemeen geen big deal van. Tuurlijk, het is jammer, maar je merkt aan de comments dat mensen vooral een volledig werkend spelletje willen. Daarnaast zijn er nog degene die de ontwikkelaars prezen dat ze een game uit durven te stellen en toe durven te geven dat het nog niet final is. Daarnaast heb je natuurlijk nog de mensen die iets te diep in de zure appel bijten. De developer deep dive op 12 augustus zal als het goed is iets meer duidelijkheid geven over waar de delay precies vandaan komt.

Tijdens en na Gamescom 2023 was er wat oproer omtrent Stalker 2, de build die daar getoond werd aan de pers was namelijk enorm buggy en voelde nog alles behalve af. Het lijkt er echter op dat er enorm veel veranderd en verbeterd is. Wij gaan de game in ieder geval voor je checken op Gamescom en zullen je onze bevindingen geven in de vorm van een korte preview! Dus, laten we hopen dat deze build een stuk stabieler is. Kijk jij uit naar Stalker 2? Laat het ons weten!