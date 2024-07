ZoMMOr: Throne & Liberty, een eerste indruk

Throne & Liberty wordt de nieuwe MMORPG voor het gaming portfolio van Amazon Games. Ik heb de open beta voor deze open world MMO gespeeld en hebben al een boel impressies op kunnen doen. Uiteraard willen we die graag met jullie delen!

Throne & Liberty volgt een aantal andere Amazon Games MMORPG’s, waaronder Blue Protocol, Lost Ark & New World. Alle 3 deze games hadden 1 groot probleem. Dit was uiteraard de cash shop. Iets dat veel MMO’s kan maken of breken is hoe monetization aan wordt gepakt. Amazon geeft aan dat ’t dit maal niet zo heftig zal gaan worden. Daar vanuit gaande kan ik zeggen dat mijn eerste indruk best wel goed is op het gebied van storytelling, gameplay, combat en world structure. Waarom dan? Nou vooruit, dat zal ik jullie vertellen!

Wat dan?

Natuurlijk begin je iedere MMORPG met het maken van jouw personage, jouw protagonist. Dat is in Throne & Liberty natuurlijk niet anders. De character creation is best uitgebreid en vergelijkbaar met Final Fantasy XIV. Dat kan echter ook misschien komen, omdat de UI erop lijkt! Ook wordt je direct gevraagd naar bepaalde grafische instellingen zoals DLSS. Hier laat de game ook zien dat er aardig wat grafische features in de game zitten. Wat me wel direct opviel, is iets waar veel games mee fakkelen. Dat is namelijk dat de cinematics die juist zo mooi horen te zijn, enorm laag van streamkwaliteit zijn. De in-game cinematics zijn dan weer wel haarscherp. Maar goed, de cinematic die je te zien krijgt is wel enorm cool en zet gelijk de toon. Vanuit de character creation ga je zonder laadscherm ook direct de game in en wordt je in de story getrokken. De storytelling in de eerste paar uur is in ieder geval niet slecht. Helemaal niet zelfs! Voice acting is best goed gedaan en het verhaal zelf is best tof tot dusver. Ook de map is aardig groot!

De wereld is ingedeeld met aardig wat content. Zo heb je regional/ locational tasks, vergelijkbaar met Guild Wars 2 maar met een iets meer quest-achtige insteek. Met die tasks krijg je meer te weten over bepaalde gebieden, of juist meer lore van de wereld zelf. Je side quests zijn uiteraard voornamelijk fetch quests met her en der een aardige tof klein verhaal dat je speelt. En daarnaast heb je nog je gids door de wereld, de story quests! Combineer dit met tot dusver aardig uiteenlopende enemy types en je vermaakt je sowieso wel met het levelen. De combat geeft je 2 opties; action mode of tab-targeting mode? Liggende aan welke games je gewend bent of wat je graag speelt maak je dus de keuze. De combat is zover ik gespeeld heb aardig tof, met flashy spreuken of juist impactvolle slagwapens.

Classes werken hetzelfde als bij New World. Er zijn niet echt classes namelijk. Jij maakt jouw personage en vanuit daar kies je wapens en skills en die vormen uiteindelijk jouw speelstijl. Hierdoor ben je wat vrijer dan wanneer je een class kiest voor je begint met spelen. Dit zal voor sommigen een enorm toffe feature zijn en voor anderen een dealbreaker. Het wisselen van wapens en skillbars is ook nog niet echt iets dat enorm goed werkt en vaak nog een beetje buggy kan zijn.

Movement

Wat Throne & Liberty ook uniek maakt is het shapeshifting stukkie. Je kan namelijk shiften wanneer je rent, zwemt of glide. Wanneer je rent dan verander je in een viervoeter naar keuze, bijvoorbeeld een leeuw. Wanneer je van een hoge berg springt verander je bijvoorbeeld in een raaf, of een vliegend hert. En wanneer je zwemt zal dit een otter of schildpad worden. Dit vind ik zelf een enorm toffe toevoeging, ook al voelt het soms nog wat stijfjes of buggy. Hopelijk maken ze dit tot in de naad perfect, want het is oprecht een innovatieve en toffe feature. Eigenlijk is iedereen gewoon een Druid uit World of Warcraft.

Production quality

De game heeft een best hoge kwaliteit als het aankomt op muziek, graphics en cinematics. Het is een MMO met een eigen stijl, iets dat al wonderbaarlijk is deze dagen. Maar, wanneer een NPC een item gebruikt, of iets met een item doet, dan zie je dit ook daadwerkelijk gebeuren. De muziek is vergelijkbaar met die van Stellar Blade of NieR: Automata. Het is echt fijne muziek voor een MMO, met her en der wat zang! Daarnaast is er een goede dag/nacht cyclus, een uitgebreid codex systeem en vooral ook goede graphics. De game ziet er goed uit. Maar, ik heb zelf wel motion blur uitgezet, dit maakt de game een stuk minder mooi voor me namelijk. De game heeft wat bugs zoals grafische elementen die laat inkomen of willekeurige flitsen, maar speelde verder vrij soepel en heeft een goede PC performance.

Verdict

Throne & Liberty kan zomaar een MMORPG worden waar ik veel tijd in wil steken na de launch op 17 september 2024. Het heeft nog een kleine weg te gaan voordat het volledig speelbaar is voor mij, maar heeft enorm veel potentie. Laten we hopen dat de cash shop binnen proporties blijft, ook na launch. Daarnaast hoop ik natuurlijk op een toffe end-game en lange support vanuit Amazon Games. De game wordt free-to-play, dus pak hem zeker op als je interesse hebt!