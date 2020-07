Ghost of Tsushima update 1.04 is er al

Morgen is het zover, dan kunnen jullie allemaal genieten van een mooie open feodale Japanse wereld in Ghost of Tsushima. Vlak na het online mogen zetten van onze review komt Sucker Punch met een nieuwe patch!

Sucker Punch brengt namelijk patch 1.04 uit voor Ghost of Tsushima. Dit is een pre-launch update die gebruikelijk is in veel titels. Als je de game hebt lopen pre-loaden, zodat je direct kan spelen, vergeet dan niet deze update nog erdoor te duwen! Er zitten in deze patch vooral bug fixes die door reviewers en testers gevonden zijn. Ook zijn er lichte quality of life veranderingen.

General bug fixes and improvements

Various Localization Fixes

Other Bug Fixes

Ghost of Tsushima blijft een vrij compacte game voor jouw PS4 met minder dan 50GB aan files. Dit betekend niet veel voor spelers, maar is vooral een melding om deze kleine update nog even snel te downloaden voordat je aan de slag gaat als Jin Sakai. Wij vonden Ghost of Tsushima een meesterwerk voor Sucker Punch. De fluïde combat, de rijke open wereld en de toffe verhaallijnen en personages maken de game een open wereld ervaring als geen ander!

Ga jij de game spelen? Laat het ons weten in de reacties hier beneden of op Facebook!