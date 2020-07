LCS mid summer split update

Komend weekend hervat de LEC met de tweede helft in de summer split. In de LCS zijn ze inmiddels over de helft van de summer split heen. Hoog tijd dat we jullie een korte update geven. Hoe vergaat het de teams van onze rivaliserende regio Noord Amerika? En hoe doen de Europese spelers het die nog in Noord Amerika zitten? En domineert Cloud9 Noord Amerika weer? Laten we is een korte blik werpen op de stand van zaken.

We kunnen direct al zeggen dat de spelers die vanuit Europa zijn overgekomen, het op dit moment het goed doen. Broxah lijkt zijn draai gevonden te hebben bij Team Liquid en ook Jiizuke doet het prima bij zijn team Evil Geniuses. Van Kobbe weten we dat hij terug naar Europa is gekomen maar zijn vervanger bij TSM, Doublelift, doet het ook redelijk. De LCS lijkt weer gedomineerd te worden door Cloud9. Het team bleef negen wedstrijden op rij ongeslagen maar moest afgelopen weekend een gevoelige nederlaag incasseren. De nummer zeven van de ranglijst 100Thieves wist als eerste Cloud9 te verslaan. We kunnen er wel vanuit gaan dat dit hoogst waarschijnlijk een slippertje was aan de kant van Cloud9. Op de tweede plek zien we Broxah en Team Liquid. Na een slechte spring split, lijkt het team langzaam weer op krachten te komen en staan daarom nu comfortabel op een tweede plek.

TSM, nu met Doublelift, vind ook zijn weg weer naar boven in de LCS. Na tien games staan zij op een derde plek. Jiizuke met Evil Geniuses doet het niet slecht. Zij delen de op dit moment de vierde plek met CLG en FlyQuest. Op de zevende plek zien we dus 100 Thieves die afgelopen weekend wisten te winnen van Cloud9. Zij delen deze plek met de Golden Guardians. Onderaan de ranglijst vinden we twee teams op de negende plek. Immortals en Dignitas hebben het maar lastig in Noord Amerika.