Final Fantasy Crystal Chronicles Remastered nieuwe info

Er is gisteren slecht nieuws naar buiten gekomen over Final Fantasy Crystal Chronicles Remastered. De game zal namelijk geen couch co-op bevatten. Dit is bekend geworden via de onderstaande Japanse tweet, vertaald door Robert Sephazon. Dit is een tegenvaller, want het origineel op de GameCube had dit wel. Dit betekent dus dat je het spel niet thuis met je vrienden op 1 televisie kan gaan spelen. De game wordt op 8 augustus gereleased en het is dus kort voor release dat deze informatie naar buiten komt. Het leek in eerste instantie gezegd te zijn dat deze functie wel onderdeel zou zijn van de remaster.

It has been confirmed that Final Fantasy: Crystal Chronicles Remastered does not offer offline/local multiplayer due to development reasons. https://t.co/YoSZ0UMvI2 — Robert Sephazon (@Sephazon) July 15, 2020

Online co-op

Final Fantasy Crystal Chronicles Remastered zal geen couch co-op hebben, maar wel online co-op. Je kunt dus niet op 1 televisie het spel gezamenlijk spelen, maar je kunt wel in dezelfde ruimte zitten. En hier is ook goed nieuws te vinden. De game kan namelijk online samen gespeeld worden als 1 persoon het spel bezit. Als de andere spelers de gratis demo downloaden, kun je gezamenlijk het hele spel spelen. Als niemand het spel bezit, kun je met de demo gezamenlijk 3 dungeons spelen. Dit is wel netjes gedaan door Square Enix. Ze zullen waarschijnlijk bewust gekozen hebben voor het weglaten van de couch co-op, maar tegelijkertijd wilde ze spelers niet het nostalgische gevoel van het samen spelen wegnemen door iedereen te forceren om het spel te kopen. Het is alleen jammer dat maar 1 speler het spel op het grote scherm kan spelen terwijl de andere spelers of hun eigen tv moeten meenemen of op het kleine scherm van de Switch moeten spelen.