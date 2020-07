Hunting Simulator 2 nu ook beschikbaar op PC

NACON viert vandaag de release van Hunting Simulator 2 op PC.

Na een release van Hunting Simulator 2 op de PlayStation 4 en Xbox One consoles op 25 juni, is dit gloednieuwe jacht simulatie spel ontwikkeld door Neopica nu toegankelijk voor PC gamers.

In Hunting Simulator 2 verken je grotere, meer gevarieerde en boven alles spectaculairdere natuurlijke omgevingen dankzij volledig opnieuw ontworpen graphics en geluidseffecten. De game biedt vele uren aan uitdagingen en onderdompeling in de flora en fauna van enkele van de mooiste gebieden van Europa en de Verenigde Staten. Er zijn meer dan 33 diersoorten te vinden in Hunting Simulator. De kunstmatige intelligentie voor elke soort heeft veel werk verzet om hun unieke en realistische gedrag na te bootsen.

Via een geheel nieuwe interface kunnen jagers ook elk stuk van hun uitrusting kiezen. met meer dan 70 wapens en accessoires, evenals 90 officiële kledingstukken die getrouw zijn nagemaakt van de beste gespecialiseerde merken van de sport.

Denk bij de wapens bijvoorbeeld aan:

Barrett

Bear Archery

Beretta

Browning

Sako

Tikka

Verney-Carron

Winchester

En bij outfits en accessoires aan:

Beretta

Browning

Bushnell

Kryptek

Ligne Verney-Carron

SJK

Hunting Simulator’s officiële website: https://hunting-simulator.com/