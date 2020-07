Dragon’s Dogma verschijnt 17 september op Netflix

Netflix is de laatste tijd hardop bezig om zoveel mogelijk geanimeerde series te verkrijgen en distribueren. Capcom’s cult hit genaamd Dragon’s Dogma zal de nieuwste toevoeging worden aan deze verzameling.

Dragon’s Dogma is bekendgemaakt via een poster op twitter. De poster geeft een idee van welke tekenstijl voor de anime gebruikt gaat worden, als de release datum van 17 september.

Only the Arisen can face the Dragon and defeat the apocalypse. Here's your first look at the anime series adaptation of Capcom's action fantasy classic Dragon's Dogma, arriving September 17th. pic.twitter.com/UxJMcUrsdp — NX (@NXOnNetflix) July 14, 2020

Dragon’s Dogma is eerder verschenen in 2012 als een fantasy RPG voor de Playstation 3 en Xbox 360. Het spel was zo onverwacht populair dat na de release van de uitbreiding Dark Arisen, de serie een cult following heeft ontwikkelt. Dankzij dit succes is de game overbracht naar PC, Playstation, Xbox One en Nintendo Switch.

Dragon’s Dogma volgt het verhaal van een personage genaamd de “Arisen”. Een speler gemaakt karakter wiens hart word gestolen door de iconische draak van de serie. De Arisen moet zijn moed bewijzen aan de draak door verschillende missies te voltooien en te vechten met mythische wezens. Met als doel sterk genoeg te worden om de draak te verslaan en zijn hart terug te winnen. Maar zonder dat de Arisen het weet staat er veel op het spel dan alleen zijn lot.

Als omschrijving van de anime meld Netflix het volgende;

Ethan sets out to vanquish the Dragon that took his heart, but with every demon he battles, the more he loses his humanity.

Het word dus kijken geblazen. Zet 17 september in je agenda.