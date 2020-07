Marvel’s Avengers krijgt 7 augustus een beta

Het duurt niet meer lang voordat fans aan de slag mogen gaan met Square Enix’s Marvel’s Avengers. Op 7 augustus verschijnt er een beta-programma. Deze wordt verder toegelicht tijdens de tweede Marvel’s Avengers War Table die 29 juli om 19:00 wordt uitgezonden.

De eerste Marvel’s Avengers War Table verscheen 24 juni en toonde ons gloednieuwe gameplay beelden en trailers. De afgelopen War Table toonde ons gloednieuwe Thor gameplay. Daarnaast kwamen zagen we voor het eerst de schurk die de show gaat stelen in deze game. MODOK (Mental Organism Designed Only for Killing). Als klap op de vuurpijl kregen we meer beelden en informatie over de War Zones, de co-op mode in de game.

De tweede War Table gaat 29 juli om 19:00 van start en geeft spelers een algemene indruk van de aankomende beta. De beta gaat 7 augustus van start. Tijdens de War Table verschijnen er gloednieuwe video’s die laten zien welke content er in de beta beschikbaar wordt gemaakt. De War Table uitzending bevat ook enkele verborgen details die verwijzen naar toekomstige content en aankondigingen.

Avengers beta

Het beta-programma gaat op 7 augustus van start voor Playstation 4 spelers die de game vooraf besteld hebben. Deze beta is beschikbaar tot 9 augustus. Op 14 augustus gaat de beta opnieuw open voor Playstation 4 spelers. Xbox One en PC spelers mogen nu ook aan de slag met de beta indien zij de game vooraf besteld hebben. Deze beta sessie sluit 16 augustus.

Tot slot verschijnt er een beta op 21 augustus voor alle Playstation 4, Xbox One en PC spelers. Deze beta is tot 23 augustus actief.

Marvel’s Avengers verschijnt uiteindelijk niet veel later, op 4 september voor Playstation 4, Xbox One en Windows PC. Ga jij aan de slag met de game, of wacht je eerst de beta af voordat je besluit de game op te gaan pikken? Zodra de Playstation 5 en Xbox Series X verschijnen kan je kosteloos doorspelen op de nieuwe console.