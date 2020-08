Ghost of Tsushima krijgt gratis co-op mode

Verrassing! De Open-World samoerai game van Sucker Punch krijgt later dit jaar een gratis online multiplayer co-op mode. De mode staat helemaal los van het originele verhaal, maar duikt diep in de Japanse mythologie.

De nieuwe mode staat volledig los van het verhaal van Jin Sakai en zijn metgezellen. Je betreed een alternatieve wereld van Japan waarin de oude mythologie tot leven komt. Samen met maximaal nog drie andere spelers neem je het op tegen golven van vijanden. Zowel bekende als nieuwe vijanden staan op je te wachten in Ghost of Tsushima: Legends, de aanstaande co-op mode.

In de twee-speler co-op mode heb je de beschikking uit unieke verhaal missies met toenemende moeilijkheid. De game borduurt hierbij verder op de combat uit de singleplayer game maar voegt unieke magische twists toe. Om sommige krachten volledig te benutten moet je samenwerken met je partner.

Indien je er in slaagt om de co-op story te doorspelen wacht er kort na de lancering van Ghost of Tsushima: Legends een nieuwe uitdaging op je. Dan verschijnt er namelijk een raid voor vier spelers. In deze raid reis je naar een gloednieuw rijk om het op te nemen tegen een bruut en angstaanjagende vijand.

Ghost of Tsushima: Legends voegt onder andere nieuwe vijanden toe die geleend worden uit de Japanse mythologie. Zo vecht je niet alleen tegen menselijke vijanden, maar ook tegen demonen. Beter bekend als Oni in de Japanse mythologie.

De co-op mode verschijnt ergens in de herfst van 2020 en is volledig gratis voor alle Ghost of Tsushima spelers. Duik samen met nog drie andere spelers in een survival mode met verschillende waves en kies uit de Samurai, Hunter, Ronin, of Assassin personage. Speel met twee spelers de co-op story door en neem het vervolgens op tegen het grote kwaad in de vier speler raid!