Het gevecht van de magiërs begint op 3 september dan eindelijk voor iedereen! Spellbreak is een grote hype bij PvP en fantasie-lovers. De game krijgt eindelijk een release datum met de volgende trailer…

Je kan in Spellbreak zes verschillende classes spelen, waaronder Pyromancer en Frostborn. Je kan jouw personage helemaal customizen. Vervolgens zijn er een boel multiplayer modi om in te duiken en de beste magiër te worden. De game ziet er echt tof uit in de launch cinematic trailer hier beneden! Check daar beneden nog een toffe gameplay video! Hierin kan je zien wat je mag verwachten van deze game. De trailer werd eerder geshowcased tijdens de ‘Summer of Gaming’ op het IGN YouTube kanaal!

Spellbreak is free-to-play en zal uit gaan komen voor PC (Epic Store), Nintendo Switch, Playstation 4, Xbox One en jouw Samsung Smart Fridge. Die laatste is fake news. De beta werd eerder dit jaar gehouden en tevens ook goed ontvangen door fans van de game en nieuwe potentiële spelers!

