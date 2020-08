Fall Guys Season 2 keert terug naar de middeleeuwen

Takeshi’s Castle, ik bedoel Fall Guys is de nieuwste en heetste Battle Royale game van deze maand. Tijdens Gamescom Opening Night Live kregen fans een eerste sneak peak op de aanstaande update voor de game.

Fall Guys Season 2 keer terug naar de middeleeuwen. De Battle Royale game die onder andere inspiratie op doet van gameshow Takeshi’s Castle krijgt middeleeuws gethematiseerde velden en kostuums. De velden nemen kasteel en kerker achtige vormen. zwaaiende messen, guillotines en ga zo maar door. Dat is wat fans te wachten staat in Season 2.

Lukt het jou nog met deze nieuwe update om een win te pakken zodat je kostuums kunt kopen met kroontjes? Het tweede seizoen van Fall Guys verschijnt ergens in oktober op Playstation 4 en PC. Er is nog geen exacte release datum bekend gemaakt.

Heb jij je al gewaagd aan deze unieke Battle Royale game? Je speelt met tientallen andere spelers in verschillende velden. In sommige velden race je van de een naar de andere kant terwijl je obstakels moet omzeilen. In andere velden werk je samen om zoveel mogelijk punten te verzamelen voor jouw team.

Een terugkerende mechaniek die we zien in het tweede seizoen is het schuiven van blokken die verschillende formaten hebben. In één van de velden moet je de blokken op een rij leggen zodat je een muur over kunt klimmen. In een team mode moet je de blokken verschuiven zodat je door ringen kunt springen om ze de kleur van jouw team te geven. Hiermee is het doel om zoveel mogelijk ringen in de kleur van jouw team te krijgen.

Heb jij de Gamescom Opening Night Live show gekeken? Wat vond jij de beste games die getoond werden? Call of Duty? Little Nightmares 2? Of totaal iets anders? Laat het ons in ieder geval weten!