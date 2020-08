Ratchet and Clank: Rift Apart Playstation 5 Gameplay Demo

Tijdens Gamescom Opening Night Live werd een gameplay demo van Ratchet and Clank: Rift Apart getoond. De demo duurde ongeveer 7 minuten en borduurt verder op de beelden die we eerder zagen.

Insomniac schakelt na de demo nog even in met Geoff Keighley om te vertellen over de manier waarop de DualSense werkt in de nieuwe Ratchet and Clank. Insomniac legt uit dat je voelt welk wapen je vast hebt aan je controller. Ieder wapen voelt anders aan. Daarbij zijn bepaalde wapens waarbij je achter elkaar kunt vuren door de trigger helemaal in te drukken, maar als je de trigger niet volledig indrukt, schiet je maar één kogel af.

Ratchet and Clank: Rift Apart is een standalone game, maar is een verlenging van Nexus game uit 2013.

Ratchet and Clank find themselves at odds with their archnemesis, Dr. Nefarious. Only this time, he’s equipped with the dangerous Dimensionator, a device with the power to travel to other dimensions. The duo fights their way through an army of hired Goons in Megalopolis until something happens and they are ripped apart. Where are they now?

Wanneer komt Ratchet and Clank uit?

Tijdens de show vroeg Geoff Keighley aan de ontwikkelaars of ze iets konden vertellen over de lancering van de game. Er is nog geen exacte datum, maar de game verschijnt rond de lancering van de Playstation 5! Dit betekent dat er twee Insomniac Games niet lang meer verwijderd zijn van ons. Spider-Man: Miles Morales verschijnt in ieder geval gelijktijdig met de release van de game. Het lijkt er nu op dat Ratchet and Clank niet ver daar achteraan komt.

Ga jij eind dit jaar aan de slag met de Playstation 5 en kan je net als ons niet wachten om opnieuw de wereld van Ratchet and Clank in te duiken? Wie is die vrouwelijke Lombax?