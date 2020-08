World of Warcraft Shadowlands releasedatum bekend

World of Warcraft Shadowlands is langsgekomen tijdens Gamescom Opening Night Live. We kregen een cinematic trailer te zien over de ascendence van Uther. Daarnaast werd ook de releasedatum van de game bekendgemaakt. Vanaf 27 oktober kunnen we aan de slag met de game.

Gamescom Opening Night Live heeft al een aantal nieuwe titels laten zien. Naast nieuwe games werden er ook nieuwe beelden van World of Warcraft Shadowlands getoond. We kregen een cinematic te zien waarin Uther naar de Shadowlands gaat. Hij moet zich daar ontwikkelen om te kunnen ascenden, maar zijn duistere historie met Arthas zit hem in de weg. Hij laat uiteindelijk zijn wond van Frostmourne zien en dan wordt de dreiging van Arthas meer serieus genomen. De cinematic laat ons wat onderdelen van de politiek van de Shadowlands zien.

Releasedatum

De cinematic van Uther was niet het meest interessante nieuws van het segment over World of Warcraft Shadowlands. Aan het eind van het segment werd ons namelijk verteld dat er eindelijk een releasedatum van de expansion bekend is. We kunnen aan de slag gaan met Shadownlands vanaf 27 oktober. De expansion kan nu al gepre-purchased worden voor spelers die al zeker weten dat ze gaan spelen. Er zijn 4 edities van de expansion die aangeschaft kunnen worden: de base edition, de heroic edition en de epic edition. De base edition geeft je alleen de expansion en de twee andere edities bieden een 120 level character boost en nog veel meer! Voor meer informatie kun je terecht op de Blizzard pagina van Shadowlands.