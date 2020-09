Switch krijgt waarschijnlijk maar één Kingdom Hearts titel

Kingdom Hearts: Melody of Memory komt over ongeveer 2 maanden uit. De game gaat gereleased worden op de Nintendo Switch, PlayStation 4 en Xbox One. Het wordt waarschijnlijk de enige Kingdom Hearts titel die op de Switch zal gaan verschijnen. Dit nieuws is naar buiten gekomen in een interview van Nintendo Enthusiast met het productieteam van Melody of Memory.

Kingdom Hearts bestaat al sinds 2002. In dat jaar maakten we voor het eerste kennis met de serie en sindsdien zijn er al meer dan 10 games in de serie verschenen. Over 2 maanden gaat aan dit lijstje een nieuwe titel toegevoegd worden genaamd Melody of Memory. Dit zal tevens de eerste game in de serie zijn die ook op de Switch uitgebracht wordt. Dit nieuws maakte Switch-spelers nieuwsgierig, want dit kon betekenen dat er meer Kingdom Hearts games naar de Switch gingen komen. Helaas worden we hierin teleurgesteld. Het productieteam van Melody of Memory heeft namelijk in een interview met Nintendo Enthusiast aangegeven dat dit mogelijk de enige game gaat zijn die naar de Switch zal komen.

Waarom niet meer?

Switch-spelers zullen blij zijn met een Kingdom Hearts titel die naar hun console komt. Het is echter niet een typische game in de serie, maar een ritmisch spel. De vraag is nu natuurlijk waarom Melody of Memory wel naar de Switch komt en andere titels in de franchise niet. De switch is namelijk al vele malen een console geweest waar remasters op uitgebracht zijn. Het antwoord op deze vraag komt van Tetsuya Nomura in het interview met Nintendo Enthusiast. Hij geeft aan dat er wel degelijk plannen zijn geweest voor remasters van de Kingdom Hearts-games op de Switch. De technologie van de console maakte het echter te moeilijk om dit te verwezenlijken. Daarom is er op dit moment geen intentie meer om eerdere games in de franchise naar de Switch te brengen.