Review: Golf Zero – Hole in wat?

Golf Zero is een golf en platform hybride die in 2017 verscheen op smartphone apparaten. De game deed het erg goed in scoorde maar liefst een score van 84 op Metacritic. Deze week verschijnt de game ook op Playstation 4, Nintendo Switch en Xbox One.

Ratalaika Games en Colin Lane Games AB hebben de handen ineen geslagen om de Golf Zero naar de console te brengen. Net als drie jaar geleden is het opnieuw een uitdaging om de bal te putten, want het begint misschien heel onschuldig, maar de spanning loopt snel op!

Niet zomaar golfen

Golf Zero is niet zomaar een golf game. Je beweegt met je schattige avatar door 2D velden van links naar rechts, boven en onder. Je hebt in ieder level drie ballen tot je beschikking en om door te gaan naar het volgende level moet je minimaal één bal putten. Klinkt makkelijker gezegd dan gedaan. Je kunt vrij bewegen, dus je beweegt je avatar gewoon naar het putje toch? Nee, zo simpel is het dus niet.

De velden waarin je speelt zijn niet te vergelijken met je traditionele golf velden. Hobbels, gaten, muren, bergen en later zelfs vijanden, stekels, zagen en nog meer gevaren. Ren, spring en slide door de levels om de bal te putten. Als je er helemaal voor wilt gaan kan je proberen om in ieder level een gouden medaille te halen. Deze behaal door de bal te putten, maar daarbij moet je eerst bepaalde opdrachten voltooien. Deze bestaan meestal uit het kapot schieten van ballonnen.

Schattiger dan het lijkt

De game ziet er veel schattiger uit dan het is. De 2D velden zijn meedogenloos en vereisen af en toe wat oefening en brain training om door te krijgen. Het begint heel eenvoudig, maar de moeilijkheidsgraad loopt al snel op. Zo krijg je in levels rond de 30 al te maken met stekels, zagen, bloeddorstige vogels en rollende keien die je direct verpletteren. De levels moeten dus met nauwkeurigheid worden doorgespeeld, want één foutje betekent al dat je opnieuw moet beginnen met dat level.

Het leuke en uitdagende is dat de levels steeds meer elementen gaan combineren. Zo moet je op een gegeven moment snel wegrennen voor een rollende kei, maar voor je zijn er allemaal stekels en bewegende zagen. Je kunt dus niet als een kip zonder kop beginnen te sprinten. Je moet ook nog goed timen en uitkijken dat je geen andere val in struikelt.

Zodra je een bal wilt schieten wordt de tijd vertraagd. Zo kan je zwevend in de lucht nog even nauwkeurig schieten. Zodra je de knop om te springen weer indrukt wordt de game weer op normale snelheid afgespeeld. Zo heb je iets meer ademruimte tussen de spanning door om niet in alle overhaast de bal compleet de verkeerde kant op te schieten.

Perfecte afschakeling

Golf Zero is een perfecte game om even af te schakelen tijdens de lunchpauze, of van een compleet andere game. Golf Zero is niet de langste game en speel je na enige gewenning door in een uurtje of 3 tot 5. Dankzij de korte levels pak je de game snel op en kan je het ook snel weer aan de kant leggen om later verder te gaan. Voor de lage prijs van €4,99 op elk platform kan het dan ook zeker geen kwaad om even uit te proberen.

Net als bijna alle andere titels die Ratalaika uitbrengt op Playstation 4 en Xbox One is het eentje met een eenvoudige trophy lijst. Zo dien je minimaal 41 levels door te spelen waarvan je in één level een gouden medaille moet halen door maar één bal te gebruiken. Zodra je dit voor elkaar weet te spelen ontgrendel je automatisch tijdens het spelen de overige trofeeën en die glimmende platinum trophy. Voor Xbox spelers geldt hetzelfde, al krijg je hier Gamescore in plaats van trofeeën.

Verdict

Golf Zero is een behapbare indie platformer met een vleugje golf. De gecombineerde elementen zorgen voor een vermakelijke, maar tegelijkertijd, erg uitdagende game. Je kunt er binnen een paar uurtjes door heen vliegen als je de smaak snel te pakken hebt, maar kan je ook even zoet houden op bepaalde lastig levels waar de game letterlijk iedere meter een nieuw obstakel voor je klaar heeft staan. Ten slotte moet je ook nog zorgen dat je de bal weet te putten.